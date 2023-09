Les terres rares qui regroupent un ensemble de métaux inestimables constituent les piliers de l’économie de demain. Que ce soit dans la production d’énergie, l’aéronautique, l’automobile, les télécoms, le numérique, l’armement, la santé, ces métaux rares sont indispensables. Depuis quelques années maintenant, les plus grandes puissances du monde ont enclenché divers mécanismes pour se constituer une réserve en terres rares. Deux pays en particulier réalisent actuellement des investissements colossaux pour s’assurer des stocks de terres rares, il s’agit des États-Unis et de la Chine.

En Afrique, continent sur lequel on retrouve d’importants gisements de terres rares, des initiatives sont prises afin de se positionner sur ce marché ultra-stratégique. En Afrique de l’Ouest, un pays a de grandes ambitions en ce qui concerne les métaux rares. Il s’agit de la Côte d’Ivoire. Ce jeudi 28 septembre, le gouvernement ivoirien a accordé un permis de recherche minière à la Société pour le Développement minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI). La compagnie nationale minière aura pour mission de mener des travaux d’exploration pour des métaux tels que le Coltan, le Lithium et d’autres terres rares dans la zone de Béoumi, Botro, Sakassou et dans le Centre de la RCI.

Selon des sources concordantes, les recherches s’annoncent très prometteuses, car les zones qui ont été retenues pour la phase d’exploration ont un fort potentiel. L’on se rappelle qu’en début d’année, la SODEMI avait reçu l’accord de la part du gouvernement afin de mener des recherches dans le nord du pays et dans des régions comme Boundiali, Madinani ou encore Séguélon. Si la Côte d’Ivoire arrive à mettre en avant des gisements de terres rares, alors la nation d’Afrique de l’Ouest va tout simplement basculer dans une autre dimension.

Sa puissance économique va connaître un énorme bond en avant avec des répercussions positives sur de nombreux secteurs d’activités. Selon des experts économiques, le marché mondial des métaux rares est évalué à 1 milliard de dollars et ce montant pourrait être multiplié par deux à l’horizon 2030. C’est donc dire que les perspectives sont plus qu’alléchantes pour la Côte d’Ivoire.

Pendant de nombreuses années, le pays francophone avait misé sur son immense potentiel agricole pour impulser son développement. Ces derniers temps, les premières autorités ont mis en place un vaste plan d’investissement dans le but d’exploiter les immenses richesses minières du pays. L’ambition n’est pas d’exploiter seulement de manière brute ces ressources. La Côte d’Ivoire entend mobiliser des moyens pour créer une industrie qui sera capable de transformer sur place ses richesses minières.