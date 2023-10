Publicité

Le panorama politique sénégalais connaît de nouveaux rebondissements. Ousmane Sonko, un nom désormais au cœur d'une controverse judiciaire, retrouve sa place dans la sphère électorale grâce à une décision de justice prise ce jeudi 12 octobre. Suite à une intense journée d'audiences, le juge a tranché en faveur de la réinscription de Sonko sur les listes électorales. Une victoire pour son avocat français Juan Branco qui a affirmé sur la toile que sa radiation était annulée.

Cette résolution judiciaire pourrait bien donner un nouvel élan à la candidature de Ousmane Sonko. En effet, il avait auparavant essuyé un refus de la part de la direction générale des élections. La raison invoquée ? Son nom n'était pas inscrit sur les listes électorales, ce qui avait rendu sa fiche de parrainage invalide.

Une première victoire pour Ousmane Sono

Lors de cette journée décisive, le tribunal a écouté attentivement les arguments des deux côtés. Alors que le juge était initialement déclaré incompétent pour arbitrer la requête concernant l'annulation de la radiation d'Ousmane Sonko, un revirement de situation s'est produit. Après délibérations, il a affirmé sa compétence pour juger l'affaire.

La suite des événements a été en faveur de Sonko. Le juge, ayant pris en compte les arguments des avocats de la défense, a jugé leur requête recevable. Cette décision ne s'est pas arrêtée là. Allant au-delà, il a déclaré la radiation de Sonko des listes électorales comme nulle et non avenue.

Ce verdict marque une étape significative dans le parcours politique de Ousmane Sonko. La justice a non seulement reconnu le droit de Sonko à figurer sur les listes électorales, mais a également mis en lumière des enjeux plus larges concernant l'équité et la transparence des processus électoraux au Sénégal. À présent, la scène politique nationale attend avec impatience les prochains développements de cette affaire.