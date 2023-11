60ᵉ édition de la Biennale de Venise : le Bénin représenté par quatre artistes

Pour la première fois, le Bénin marquera sa présence à l’exposition internationale de la Biennale de Venise, qui se déroulera du 20 avril au 24 novembre 2024. Le Bénin sera représenté par quatre artistes : Chloé Quenum, Moufouli Bello, Ishola Akpo et Romuald Hazoumè lors de cette 60ᵉ édition de cet événement culturel majeur.

Intitulée « Everything Precious Is Fragile », ce qui signifie »tout ce qui est précieux est fragile », l’objectif de cette exposition est d’explorer la riche histoire du Bénin à travers les thèmes de la traite négrière, de la figure de l’Amazone, de la spiritualité et de la religion Vodun. Elle aborde également le monde contemporain avec la philosophie Guèlèdè, mettant spécifiquement en valeur l’histoire du féminisme africain. Cette première participation du Bénin à la Biennale de Venise constitue une preuve de l’engagement du pays à promouvoir activement sa scène artistique et culturelle. Cet engagement a d’ailleurs déjà porté ses fruits, notamment avec la restitution, en 2021, de 26 trésors royaux spoliés lors de la conquête coloniale du royaume du Danxomè par la France. De plus, l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : De la Restitution à la Révélation », effective à Cotonou et dont le volet contemporain poursuit son itinérance dans plusieurs pays du monde, en est un exemple concret.