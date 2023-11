Bénin : Vlavonou expose sa vision sur la poursuite des missions de la 9ᵉ législature

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Lors de la conférence de presse du mercredi 15 novembre 2023, Vitali BOTON, porte-parole du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU, a abordé les perspectives et priorités de ce dernier en ce qui concerne la 9ᵉ Législature. D’après lui, le Président met l’accent sur le respect comme une règle d’or, soulignant son rôle fondamental dans une société démocratique. Il souhaite que le respect soit pris en compte par les députés pendant leur service au service de la démocratie.

« Appuyer un peu plus fort sur l’accélérateur »

L’occasion a été pour Vitali BOTON de rappeler les propos du Président VLAVONOU, soulignant que le respect est au fondement de la vie démocratique. Pour le chef du Parlement, le respect des institutions est crucial, tout comme la reconnaissance et la volonté du vivre-ensemble. S’agissant des missions constitutionnelles de la 9ᵉ Législature, le Président VLAVONOU voudrait « appuyer un peu plus fort sur l’accélérateur » dans le but d’atteindre de meilleurs résultats, en dépit la durée de vie relativement courte de cette législature de transition.

Publicité

Par ailleurs, le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est également un point souligné par le Président, qui espère la disponibilité du gouvernement pour les différents dossiers à examiner. Les séances plénières consacrées à cette activité ont repris avec de diverses questions à traiter. Vitali BOTON a également évoqué la réception des députés de la 9ᵉ Législature dans divers grades de l’Ordre national du Bénin et la visite du Président de l’Assemblée sur le chantier du nouveau siège de l’institution.

Il a souligné la position du Président VLAVONOU sur la problématique Population/Développement, mettant l’accent sur la notion de paternité responsable et recommandant l’utilisation de méthodes naturelles de régulation des naissances pour le bien-être des familles. « L’une de ces méthodes les plus connues, c’est la #méthode_Belings qui prône l’observation de la glaire cervicale. En terme clair, le Président Louis Gbèhounou VLAVONOU recommande de « faire le nombre d’enfants qu’on peut supporter pour le bien-être de nos familles respectives » a-t-il ajouté.