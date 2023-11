La Russie met en service un drone redoutable… et moins cher!

Share on Telegram

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’armée ukrainienne a utilisé des chars Leopard 2, produits en Allemagne, dans sa défense contre les forces russes. Ces chars, dont la livraison avait été vivement attendue par l’Ukraine, ont récemment fait face à des pertes significatives, notamment dans la région de Zaporijia. Cinq chars Leopard 2 auraient été détruits en une semaine, principalement du fait d’attaques de drones, selon un rapport de Forbes. Ces pertes soulignent l’importance croissante des drones dans le conflit actuel, où les deux parties, Russie et Ukraine, ont intensifié leur utilisation.

Dans ce contexte, la Russie a dévoilé un nouveau drone, nommé « Scalpel« , qui promet d’être une alternative économique mais efficace au drone kamikaze « Lancet« , précédemment utilisé. Selon l’agence de presse russe TASS, les unités russes ont commencé à déployer le Scalpel dans la zone d’opérations spéciales. Ce développement intervient peu après l’annonce de la suspension des exportations du Lancet par la Russie, un drone qui a démontré des performances exceptionnelles en Ukraine.

Le Scalpel est présenté comme une version moins coûteuse du Lancet, avec un prix unitaire de 300 000 roubles, hors coût de la charge utile. Malgré certaines limitations par rapport au Lancet, le Scalpel se distingue par son mécanisme de capture de cible et sa caméra. Les retours des militaires russes sur le terrain mettent en avant la facilité de maniement et de préparation du Scalpel pour le vol, ainsi que sa précision et sa stabilité.

Ce drone représente une nouvelle étape dans la stratégie militaire russe, avec sa production débutée à petite échelle – environ 20 unités par mois – mais pouvant être significativement augmentée si nécessaire. Le Scalpel a été testé pour la première fois en septembre et devait entrer en production de masse en octobre 2023, selon le Bureau de Design Vostok, son fabricant. Conçu pour l’armée russe, le Scalpel peut être équipé de différentes charges utiles pour accomplir diverses tâches, reflétant la volonté de créer une plateforme polyvalente.

Enfin, la situation actuelle sur le terrain en Ukraine montre que les attaques de drones kamikazes, comme le Scalpel, jouent un rôle crucial dans la stratégie militaire russe. Malgré les informations sur une pénurie possible de drones Lancet, amplifiées par les restrictions à l’exportation annoncées par Rosoboronexport, la Russie continue d’utiliser ces drones de manière persistante. L’introduction du Scalpel, bien que considéré comme inférieur au Lancet, pourrait compenser cette pénurie présumée, offrant ainsi à la Russie une nouvelle arme dans son arsenal pour le conflit en cours.