Pension de retraite au Bénin : fin de la 1ʳᵉ édition du « Salon des seniors »

Sous l’initiative de l’organe de presse l’Économiste du Bénin, la première édition du « Salon des seniors », s’est tenue du 2 au 4 novembre 2023 à la Chambre d’Industrie et du Commerce du Bénin (CCIB), au profit des salariés. Les travaux se sont articulés sur les planifications nécessaires pour une meilleure retraite.

L’objectif de l’Économiste du Bénin à travers l’organisation de la première édition du « Salon des seniors » est de favoriser la valorisation du statut de retraité au Bénin. Car, le directeur général de cet organe de presse, Léonard Dossou, estime qu’une personne admise à la retraite peut être encore utile pour le développement de son pays. Pour lui, la retraite n’est pas la fin de la vie, mais le début d’une autre vie. Et la qualité de cette nouvelle vie dépend des précautions prises préalablement par le salarié lui-même et son employeur. ‹‹ Rôle et responsabilité des employeurs dans le processus de préparation de la retraite du personnel ››, c’est le thème du cinquième panel de la première édition du « Salon des seniors ».

Le directeur des Ressources de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) a levé un coin de voile sur les obligations de l’employeur vis-à-vis de son personnel. Au nombre de ces obligations figurent la déclaration du salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale, le paiement régulier de cotisation à la CNSS, la santé de l’employé, et la déclaration de tous les papiers nécessaires pour la retraite de l’employé. Il a déploré la lenteur du processus pour l’entrée en possession des salariés de leur première pension de retraite. ‹‹ La réalité que nous vivons dans notre pays, malheureusement qui n’est pas profitable pour les salariés, vous allez à la retraite, c’est deux mois, trois mois, voire un an après qu’on vous verse votre première pension. Ce sur quoi nous allons interpeller la Caisse, c’est l’informatisation ››, a-t-il déclaré.