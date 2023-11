Réforme du soja : Gbadamassi critique le parti Les Démocrates

Depuis quelques jours, le gouvernement béninois a décidé de ne plus imposer de contrainte à la commercialisation de la graine du Soja. Ainsi, les producteurs peuvent vendre leurs produits à qui ils veulent et au prix voulu. L’information avait été rendue publique par un communiqué du secrétaire général du gouvernement, le jeudi 16 novembre 2023. « Le commerce du soja grain est libre sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs. L’exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le Port de Cotonou » indiquait le communiqué.

« Une victoire des paysans »

Pour le principal parti d’opposition, Les Démocrates (LD), il s’agit d’une reculade du gouvernement face à la souffrance des paysans. Selon Guy Mitokpè, secrétaire national à la communication de cette formation politique, « c’est une victoire parce que le gouvernement a compris qu’il fallait qu’il recule ». « Cette reculade est une victoire du peuple, c’est une victoire des paysans », a-t-il ajouté. Cependant, la réaction du parti d’opposition a été critiquée par le député Rachidi Gbadamassi. Dans une interview accordée au média Reporter BENIN MONDE, il a estimé que l’attitude du parti est « irresponsable ».

Pour lui, le parti LD « n’a plus de limites dans la récupération politique honteuse et malveillante. C’est comme ils sont nés avant la honte. Sinon un gouvernement prend une décision de réajustement d’une mesure. Ils considèrent ça comme le fruit de leur combat politique. Quelle honte ! Qui sont-ils pour comment dirais-je, se croire capables de faire fléchir un gouvernement comme et celui de Patrice Talon ? ». Le député Gbadamassi estime d’ailleurs que le gouvernement de Patrice Talon n’est influencé par aucune pression.

Au cours de son intervention, il a également souligné que son parti Le Bloc Républicain est celui qui a traité de la question du soja avec le gouvernement. « S’il y a au Bénin un seul parti politique qui peut être fier D’avoir traité la question de soja avec toute la diplomatie Et l’intelligence politique Qui correspondent à la taille des enjeux de ce sujet, je le dis c’est bien mon parti le bloc républicain » a-t-il ajouté.