Après Wagner, la Centrafrique fait appel aux USA pour diversifier ses partenariats

La Centrafrique continue de diversifier ses partenariats. En effet, après avoir signé un accord militaire avec la Russie et les forces Wagner en 2018, suite au départ des troupes françaises, le président Touadéra a confirmé l’information selon laquelle il souhaitait diversifier ses partenariats.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Que Washington entre dans la danse. En effet, si les forces russes ont assuré la partie militaire et sécuritaire du pays pendant près de 6 ans, la Centrafrique a décidé de faire appel aux États-Unis pour prendre le relais. Le 24 décembre dernier, un nouvel accord a ainsi été conclu avec les Américains. Une manière, pour Bangui, de diversifier ses relations à l’international.

Les USA s’implantent en Centrafrique

Cette collaboration prendra notamment la forme de formation. Les forces armées américaines aideront les soldats centrafricains à se former directement sur place, mais aussi sur le sol américain. Une information qui n’est toutefois pas surprenante. Il y a quelques jours déjà, des rumeurs circulaient, faisant état de la présence d’employés du groupe américain Bancroft, spécialisé dans la sécurité, sur le sol centrafricain.

La présidence, elle, affirme souhaiter reconstruire. C’est à ce titre qu’elle se tourne vers bon nombre de partenaires pour l’aider à remettre sur pied, une armée qui correspond aux attentes des dirigeants. Russie, Angola, Maroc, Guinée et donc USA… Voilà quelques-uns des pays qui œuvrent ou ont œuvré pour la sécurité de Bangui.

La Russie, sur le départ

Un camouflet pour la Russie, qui se retrouve néanmoins mise de côté par le président Faustin-Archange Touadéra, au profit de Washington, qui avait fait du départ des forces Wagner une condition sine qua non pour venir travailler sur place. Moscou, présente sur place depuis 2018, fournissait arme et formation aux militaires centrafricains depuis près de six ans déjà, devrait toutefois rester encore présente quelque temps. La mort d’Evguéni Prigojine semble cependant avoir marqué le début de la fin pour la milice russe, qui a vu près de 400 hommes partir, pour retourner en Russie, en l’espace de quelques semaines.