Ce pays du Maghreb va exporter plus de fruits vers l’Amérique du Nord

Le Maroc dispose d’une nouvelle force de frappe pour vendre ses produits en Amérique du Nord : l’ouverture d’une nouvelle ligne maritime qui permet de lier le Royaume, au Canada et aux USA. De quoi confirmer le statut de Rabat, comme l’un des principaux pays exportateurs de fruits et légumes en Afrique.

Alors que le Maroc exporte de plus en plus de ses fruits et légumes au Royaume-Uni, voilà que le pays vient d’apprendre le lancement d’une nouvelle ligne destinée à l’exportation de produits issus de cultures marocaines, à destination de l’Amérique du Nord. Appelée NAMEX, cette ligne est le résultat de travaux conséquents menés par la compagnie maritime CMA CGM.

Une ligne maritime Maroc – Amérique du Nord ouvre

Cette nouvelle ligne, très attendue, permettra de relier le port de Tanger Med à divers ports au Canada (notamment Halifax) et aux États-Unis (les ports de New York, Philadelphie ou encore ceux de Norfolk, Savannah et Charleston sont ciblés). Le voyage inaugural aura lieu le 9 janvier prochain, date à laquelle le CM CGM Chile, porte-conteneurs, partira.

La durée du trajet entre Tanger et Halifax est estimée à 7 jours. Il faudra compter 13 jours pour un voyage jusqu’à Philadelphie. Une fois les cargaisons déposées, celles-ci pourront transiter à travers tout le continent nord-américain. Des voyages en train de 3 à 4 jours maximum sont particulièrement évoqués, entre le port d’Halifax et Toronto.

De hautes attentes autour de ce projet

À terme, cette ligne maritime pourra être revue, optimisée et agrandie pour notamment permettre de cibler l’Asie du Sud-Est. Des trajets jusqu’au reste de l’Afrique sont également évoqués même si, pour l’heure, il ne s’agit là que de simples suppositions. Mais les technologies utilisées, comme la «Climative controlled atmosphere» et qui permettent d’assurer un transit des denrées dans d’excellentes conditions, laissent espérer l’ouverture de nouvelles routes.