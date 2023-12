Classement des constructeurs automobiles : Toyota bat ce groupe

Share on Telegram

L’année 2023 aura été visiblement très belle pour le constructeur automobile japonais Toyota. En effet, malgré les difficultés, il tient la tête du classement 2023 des constructeurs automobiles avec près de 10 millions de voitures vendues. Il garde ainsi sa place et devance Volkswagen. Ses résultats records ont en effet été enregistrés en novembre dernier. Par rapport à l’année dernière, le constructeur automobile japonais Toyota a connu une hausse de 11,2 % en produisant en novembre dernier plus de 920.000 véhicules Toyota et Lexus.

À en croire les chiffres publiés par Les Echos, les ventes mondiales représentent également un record avec plus de 905.000 immatriculations en novembre. Il s’agit ainsi d’un bond de 12 % en un an. Autant de chiffres qui pourraient amener le constructeur japonais à atteindre pour la première fois la barre des 10 millions de voitures écoulées. Ces records sont enregistrés dans un contexte, où, un récent scandale de tests truqués sur sa filiale Daihatsu. Si les chiffres de cette filiale étaient retenus, le groupe dépasse les 10,2 millions d’exemplaires vendus. On retiendra tout de même que Volkswagen n’a pas réussi à rattraper en Chine le Japonais.

L’électrique échappe à Toyota

La principale remarque qui a été faite dans ce classement est que le Japonais reste loin du podium dans le secteur des véhicules électriques. La Chine ainsi que les États-Unis se disputent ce volet du secteur. L’entreprise du richissime homme d’affaires américain Elon Musk dépasse la barre des deux millions de voitures vendues cette année. Son principale challenger dans ce domaine est le constructeur BYD qui affiche une croissance de plus de 80 % sur le troisième trimestre. Ces deux entreprises détiennent chacune 17 % de la part du marché. Mais BYD pourrait avoir une avance sur l’Américain en Europe.

Selon les projections qui ont été faites, cette entreprise envisage ouvrir une usine en Hongrie. De façon générale, Toyoto en Europe et Lexus ont enregistré 663.211 exemplaires, en progression de 11,6% sur un an pour une part de marché de 6,32%. Ces différentes entreprises semblent ainsi se remettre des crises qui les ont secouées au cours de ces dernières années. Notons également que les constructeurs automobiles français n’ont pas connu une très grande progression dans le classement.