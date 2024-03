Bénin : Le Niger ouvre enfin ses frontières

Les autorités nigériennes ont enfin décidé de rouvrir leur frontière avec le Bénin. L’information est tombée ce jeudi 21 mars 2024. L’annonce a été faite par un message radio adressé aux Gouverneurs de Diffa, Tahoua, Maradi et Dosso. Selon les précisions apportées par Sota FM qui a consulté ledit message, la mesure relative à la levée des barrières interviendra à 00 heures ce vendredi 22 mars. Toujours selon les précisions apportées par la radio émettant depuis la commune de Malanville, les gouverneurs des différentes régions citées sont invitées à prendre toutes les mesures afin de renforcer la sécurité le long de la frontière avec le Nigéria ainsi qu’à l’entrée et à la sortie au niveau des postes de contrôle frontaliers.

Notons que, la décision relative à la réouverture des frontières avec le Bénin est intervenue après plusieurs semaines de négociations. En effet, le 24 février dernier, les sanctions prononcées contre le Niger ont été levées avec effet immédiat suite au Sommet de la Cedeao qui a eu lieu à Abuja. Les autorités béninoises se sont rapidement conformées à la décision de l’organisation sous-régionale en procédant à l’ouverture de la frontière. Mais, la partie nigérienne a maintenu sa frontière à elle fermée. Les autorités béninoises ont multiplié les appels à l’endroit des dirigeants nigériens afin qu’ils procèdent à l’ouverture de la frontière. Dans ce cadre, trois ministres du Bénin s’étaient rendus à la frontière Bénin-Niger pour constater l’effectivité de cette mesure prise par l’organisation sous-régionale.

Il s’agit des ministres Abdoulaye Bio Tchané, Romuald Wadagni et Gaston Dossouhoui. Le ministre du Plan à la tête de cette délégation avait mis l’accent sur l’interdépendance des deux pays. « Ce que vous voyez montre que les populations avaient soif de la réouverture des frontières. C’est aussi l’occasion de saluer la décision du gouvernement du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon, qui, tout le long, a indiqué tout l’intérêt que le Bénin avait à assurer une relation amicale fraternelle avec le Niger. Nous avons intérêt, notre peuple a intérêt à avoir des relations amicales et fraternelles avec le Niger », avait déclaré le ministre Abdoulaye Bio Tchané tout en espérant que du côté des autorités du Niger, une décision entre dans le cadre de la réouverture des frontières interviendra bientôt.