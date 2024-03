Haac au Bénin : Des professionnels des médias crient à la mascarade

Les professionnels des médias du Bénin seront aux urnes le 9 juin 2024 pour désigner leurs représentants à la prochaine mandature de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). Le processus a été lancé la semaine écoulée par la signature du protocole entre la Cena et la Haac. Mais déjà des problèmes sont soulevés. Le comité de facilitation de la carte de presse que préside Michel Ahonon, est monté au créneau dimanche 17 mars 2024 à Cotonou, pour dénoncer plusieurs irrégularités qui entachent le processus.

Le groupe de professionnels des médias dirigé par Michel Ahonon dénonce un forcing qui ne rend pas service à la corporation. Les irrégularités constatées décrédibilisent tout le processus électoral des représentants des professionnels des médias à la Haac. « Notre problème n’est pas un problème de candidature. C’est un problème de principe et de respect des textes(…) Nous devons pouvoir manifester notre désaccord par rapport à cette mascarade», dénonce le comité de facilitation de la carte de presse. Michel Ahonon et ses camarades proposent dès lors, l’arrêt du processus pour un dialogue inclusif, gage d’une élection pacifique et crédible.

« Aujourd’hui, force est de constater qu’en dépit de la disponibilité offerte par les associations professionnelles pour apporter des amendements au projet de document portant cadre juridique des élections, les conseillers de la Haac ont foncé tête baissée pour imposer by force à toute la corporation, un cadre juridique inapproprié, truffé de rétropédalage et de dispositions attentatoires à la loi qui encadre l’activité des médias et au code de déontologie de la presse béninoise », renchérissent les conférenciers.

En effet, « par décision N° 24-018/Haac du 28 février 2024, 6 conseillers sur 8 ont siégé et adopté le cadre juridique des élections alors qu’aucun acte officiel ne fait état de l’absence de nos représentants qui siègent au sein de l’institution en ce moment ». Pour Michel Ahonon, « cette façon de procéder constitue une hypocrisie institutionnelle intolérable. la Haac, institution de régulation des médias, qui devrait avoir pour souci premier l’assainissement du cadre institutionnel, se permet de dévaloriser la carte de presse en rendant une décision dans laquelle elle estime que tout détenteur d’une carte d’identité biométrique ou du Cip ou du passeport pourrait s’inscrire sur les listes électorales. Cette aberration tranche définitivement avec les acquis obtenus difficilement au prix de sacrifice », ajoute-t-il.

Il rappelle par la même occasion au président de la Haac, que ce sont les acteurs des médias qui ont arrêté en 2014, aux deuxièmes états généraux de la presse que l’identification des professionnels des médias se fasse avec la carte de presse. Cette volonté affichée s’est matérialisée un an plus tard par le Code de l’information et de la communication en 2015 notamment en son article 21. « Plus grave, la Haac donne possibilité aux professionnels des médias exerçant dans d’autres structures autre qu’un organe de presse, à s’inscrire sur les listes électorales. Cette mesure de l’article 8 de la décision contraste avec les dispositions du code de l’information et de la communication qui rend incompatible l’exercice cumulé de la profession de journaliste avec les fonctions de subordination à une autorité publique ».

Pour le comité de facilitation de la carte de presse, « les conseillers de la Haac ont innové en introduisant la fourniture d’un quitus fiscal dans les dossiers de candidature. Seulement, on se pose la question de savoir pour quelles raisons, pour une institution de 9 membres, certains doivent produire un quitus fiscal pour y siéger parce qu’ils sont professionnels des médias et les autres non? Cela pose un problème de justice et d’équité ». Il souhaite alors que cette disposition soit étendue aux autres conseillers qui seront désignés par le président de la République et par le bureau de l’Assemblée nationale. Pour finir, Michel Ahonon rappelle que les représentants de la presse qui siègent à la Haac actuellement doivent quitter leur fonction et les attributs de l’État afin que le jeu électoral soit juste, équitable et équilibré pour tous.