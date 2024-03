Hydrocarbures en Afrique du Nord : 41 milliards $ d’investissements dans ce pays

L’Égypte est entrain d’enclencher de nombreux mécanismes pour se positionner comme un acteur important du secteur énergétique mondial. Le pays d’Afrique du Nord possède un incroyable potentiel qui n’attend qu’à être exploité. Le monde s’est lancé dans un processus ambitieux de transition énergétique. Certaines des plus grandes nations de la planète multiplient les projets d’envergures dans le but d’abandonner l’utilisation des énergies fossiles.

D’autres pays qui font face à certaines réalités, s’inscrivent dans cette vision de transition énergétique, mais compte aller à leur propre rythme. L’Égypte fait partie de ces pays qui ont pour volonté de valoriser le mix énergétique pour répondre aux besoins de sa population qui ne cesse de croître. Que ce soit avec les hydrocarbures ou les énergies alternatives, le pays d’Afrique du Nord ne manque pas d’atouts. Ce mercredi 28 février, l’Égypte a annoncé la signature de sept protocoles d’accord avec de grandes entreprises énergétiques nationales et internationales.

Ces accords doivent permettre à la nation arabe de réaliser d’ambitieux projets d’énergies renouvelables et d‘hydrogène vert dans la zone économique du canal de Suez. Le Caire a signé les accords avec les grands groupes suivants :

Pash Global (Royaume-Uni) Smart Energy (Suisse) SK Ecoplant (Corée du Sud) AmmPower (Canada) United Energy Group (Chine) Gila Al Tawakol Electric (Égypte) Gama Construction (Égypte)

D’après des sources concordantes, le coût global de ces accords s’élève à 41 milliards de dollars. La signature de ces importants accords s’est faite en présence du Premier ministre égyptien, monsieur Mostafa Madbouly. Les premières autorités égyptiennes s’accordent à dire que le mix énergétique représente l’avenir de l’Égypte et qu’il faut investir judicieusement dans les hydrocarbures et les énergies renouvelables.

Avec cette vision, l’Égypte entend se positionner comme un poids lourd dans la production et l’exportation d’énergies propres. L’Égypte n’est pas une puissance continentale par hasard. Après avoir connu différents soubresauts socio-politiques pendant des années, le pays a activé d’importantes réformes pour passer à un autre niveau de son développement.

Le président Abdel Fattah Al Sissi a d’abord tous mis en œuvre afin de redonner un nouveau souffle au secteur touristique qui est l’un des plus grands piliers de l’économie nationale. Ce domaine génère une quantité phénoménale de capitaux pour les caisses de l’État et il est pourvoyeur de sources de revenus pour la population. Depuis quelque temps maintenant, l’Égypte mobilise divers moyens pour exploiter ses gigantesques ressources naturelles et offrir des perspectives alléchantes pour l’économie nationale.