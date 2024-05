Afrique : ce pays vise 2.7 milliards $ de revenus dans un secteur stratégique

Photo Wikimedias

Le Nigeria, nation phare de l’Afrique de l’Ouest, a récemment dévoilé des ambitions économiques de grande envergure pour son secteur maritime. Le gouvernement nigérian espère tirer 2,7 milliards $ de ce secteur clé durant cette année. Cet objectif ambitieux s’inscrit dans le cadre d’une série de réformes et d’investissements stratégiques annoncés par le ministère des Transports maritimes.

Le ministère, en annonçant ces initiatives, a souligné l’importance de renforcer la chaîne de valeurs locale et de réduire la dépendance aux compagnies internationales. Entre autres, les premières autorités du pays veulent mettre tout en œuvre afin de faire du secteur maritime un pilier de l’économie nationale. Le gouvernement prévoit d’acquérir de nouveaux navires et de rénover ceux existants pour constituer une flotte nationale robuste.

Cette initiative vise à réduire la dépendance aux compagnies maritimes internationales et à retenir une plus grande part des revenus générés par le commerce maritime. Des sources concordantes indiquent aussi que des incitations seront mises en place pour encourager les entreprises locales à participer à la construction navale, à la réparation de navires et à d’autres activités connexes.

Cela devrait stimuler la création d’emplois et le développement économique local. Il ressort aussi que la construction d’un chantier naval va donner la possibilité au Nigeria d’économiser 122,5 millions de dollars sur plusieurs années. La mise en œuvre de ces réformes et investissements devrait non seulement permettre au pays d’atteindre son objectif de 2,7 milliards $ en 2024, mais aussi de positionner le pays comme un hub maritime majeur en Afrique de l’Ouest. La modernisation des infrastructures portuaires et le développement d’une flotte nationale renforceront la compétitivité du Nigeria sur la scène internationale.

Le Nigeria, avec ses vastes ressources et son emplacement stratégique, dispose de tous les atouts pour devenir un acteur incontournable du commerce maritime mondial. Les réformes en cours et les investissements prévus sont autant de signes prometteurs d’un avenir florissant pour le secteur maritime. Les ports nigérians connaîtront donc dans les mois à venir une forte optimisation grâce à des investissements significatifs pour moderniser leurs équipements et augmenter leur capacité de traitement des cargaisons. L’automatisation et l’innovation technologique seront au cœur de cette transformation, foi des autorités nigérianes.