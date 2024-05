Afrique : vers une école du pétrole dans un nouveau pays producteur

Photo Unsplash

Alors que le Niger s’apprête à entrer sur la scène internationale en tant que producteur de pétrole, le pays fait face à un besoin pressant de main-d’œuvre qualifiée pour exploiter pleinement les opportunités d’emploi créées par ce secteur en plein essor. En réponse à ce besoin crucial, le ministre nigérien de l’Enseignement supérieur, Saïdou Mamadou, a inauguré ce vendredi 17 mai une nouvelle école spécialisée dans la formation des métiers du pétrole et du gaz.

Cet établissement universitaire, rattaché à l’Université André Salifou de Zinder, se distingue par son offre éducative complète, incluant des formations au niveau licence, master et des diplômes d’ingénieurs. Conçue pour répondre aux exigences techniques, scientifiques et professionnelles de l’industrie pétrolière, l’école vise à préparer une nouvelle génération de professionnels nigériens capables de contribuer activement au développement du secteur pétrolier national.

L’inauguration de cette école marque une étape importante dans la stratégie du Niger pour tirer parti de ses ressources pétrolières. Elle s’inscrit dans une série d’initiatives gouvernementales visant à renforcer les capacités locales. En début d’année, le gouvernement nigérien avait signé une convention avec la société West African Oil Pipeline Company. C’est elle qui a supervisé la construction du pipeline Niger-Bénin. Cette convention inclut la mise en œuvre d’un programme de formation ambitieux, permettant à des étudiants nigériens de se former à la Southwest Petroleum University en Chine.

La création de cette école spécialisée est une réponse directe aux défis posés par la commercialisation du pétrole nigérien. En fournissant une éducation de qualité adaptée aux besoins de l’industrie, le Niger se donne les moyens de développer une expertise locale robuste et de réduire sa dépendance vis-à-vis des compétences étrangères. Cette initiative est également vue comme un moteur de développement économique, capable de générer des emplois qualifiés et de stimuler la croissance dans d’autres secteurs connexes.

Le pipeline Niger-Bénin qui est entré en service il ya quelques semaines, est une autre pièce maîtresse de la stratégie pétrolière du Niger. L’infrastructure permettra au pays d’acheminer son pétrole vers les marchés internationaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques. Le programme de formation associé à ce projet vise à garantir que les étudiants nigériens disposent des compétences nécessaires pour participer activement à cette nouvelle ère de l’industrie pétrolière nationale.

En investissant dans l’éducation et la formation professionnelle, le Niger montre sa détermination à transformer son potentiel pétrolier en une réalité tangible et durable. Les autorités espèrent que ces efforts contribueront à une meilleure gestion des ressources, à une réduction du chômage et à une amélioration générale du niveau de vie des Nigériens.