Bénin : L’armée maîtrise près de 10 terroristes à Karimama

Au Bénin, dans le département de l’Alibori et plus précisément dans la commune de Karimama, huit terroristes ont été mis hors d’état de nuire. Selon les précisions apportées par le quotidien Fraternité, cet exploit de l’armée béninoise a été réalisée lors d’une opération offensive des troupes qui a eu lieu ce mardi 14 mai. Au lendemain de cette offensive, la grande muette a également démantelé un autre réseau lors d’une opération dans la zone frontalière au nord de Banikoara. Ceci a permis de mettre la main sur une dizaine de motos et une grosse quantité de carburants.

Toute cette opération s’est déroulée sans aucune perte dans les rangs de l’armée béninoise, selon le quotidien Fraternité. Tout ceci intervient dans un contexte, où, le Bénin a été rattrapé par ce phénomène il y a quelques années. Récemment, dans le cadre de lutte contre le phénomène de terrorisme qui sévit dans le nord du Bénin, le groupe de services informatiques français « Altos » a été annoncé en partenariat avec les Forces Armées Béninoises. L’objectif est en effet de moderniser leurs capacités aériennes.

L’intervention du groupe français « Altos » est dans le cadre du programme de renseignements, surveillance et reconnaissance dirigée par la Défense-conseil international.L’initiative est dotée d’une enveloppe financière de 11,7 millions d’Euros. Les fonds ont été mis à disposition par la Facilité européenne pour la paix. Dans le cadre de cette coopération, un avion d’observation ainsi que des drones seront fournis dans le but de renforcer la surveillance de la frontière du nord Bénin.