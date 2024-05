Cristiano Ronaldo bat un nouveau record en Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo (DR)

Cristiano Ronaldo continue d’éblouir les amateurs de football avec ses exploits sur le terrain, même à 39 ans. Lors de la dernière journée de la Saudi Pro League, Al Nassr affrontait Al-Ittihad, une équipe où évolue la star française N’Golo Kanté. Bien que Karim Benzema, un autre grand nom du football, ait été absent pour ce match, Ronaldo a brillé en marquant un doublé pour les Jaune et Bleu.

Avec ces deux buts, Ronaldo n’a pas seulement assuré la victoire de son équipe, mais il a également établi un nouveau record en devenant le meilleur buteur de la saison de Saudi Pro League. Le Portugais a inscrit un total de 35 buts cette saison, surpassant le précédent record de 34 buts établi par le Marocain Abderrazak Hamdallah lors de la saison 2018/2019.

En plus de son impressionnant total de buts, Ronaldo a aussi contribué avec 11 passes décisives en 31 matchs, soulignant son rôle crucial et polyvalent au sein de l’équipe. Cette performance remarquable ne fait que renforcer son statut de légende vivante du football.

Le succès de Ronaldo à Al Nassr témoigne de sa capacité à s’adapter et à dominer dans n’importe quel championnat, prouvant qu’il reste l’un des joueurs les plus redoutables et talentueux de la planète.

Cristiano Ronaldo, né le 5 février 1985 à Madère, est l’un des plus grands footballeurs de tous les temps. Avec une carrière prolifique, il a joué pour des clubs prestigieux tels que Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, remportant de nombreux titres, dont cinq Ballons d’Or.

Connu pour sa vitesse, sa technique et sa précision, Ronaldo continue de briller à 39 ans, jouant actuellement pour Al Nassr en Saudi Pro League. Son influence dépasse le terrain, inspirant des millions de fans à travers le monde par son dévouement, sa discipline et son esprit compétitif.