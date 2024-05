La Russie accuse les USA de vouloir militariser l’espace

Vladimir Poutine (© POOL )

Les relations entre la Russie et les États-Unis connaissent une nouvelle escalade de tension, cette fois dans le domaine spatial. Accusations et contre-accusations fusent, ravivant la crainte d’une course aux armements en orbite, une menace latente depuis la Guerre Froide.

Au lendemain du rejet par le Conseil de sécurité de l’ONU d’un projet de résolution russe visant à prévenir le déploiement d’armes dans l’espace, la Russie pointe du doigt les États-Unis. Moscou accuse Washington de chercher à militariser l’espace, mettant ainsi en péril la stabilité internationale.

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a vivement critiqué les manœuvres américaines, déclarant que le rejet du projet de résolution russe démontre les intentions des États-Unis de transformer l’espace en champ de bataille. Pour elle, il s’agit d’une occasion ratée de prévenir une dangereuse course aux armements dans cet environnement stratégique.

Les États-Unis ne sont pas restés silencieux face à ces accusations. Robert Wood, ambassadeur américain adjoint, a qualifié l’initiative russe d’hypocrite, accusant Moscou de détourner l’attention de ses propres efforts visant à placer des armes nucléaires en orbite. Les déclarations de Wood mettent en lumière les suspicions mutuelles persistantes entre les deux superpuissances.

Cette confrontation diplomatique n’est pas un incident isolé. En avril, les États-Unis et le Japon ont présenté leur propre projet de résolution au Conseil de sécurité, également rejeté par la Russie, qui critiquait le fait que le texte ne prenait en compte que les armes nucléaires. Cette impasse révèle les profondes divergences entre les grandes puissances sur la question de la militarisation de l’espace.

Le texte présenté conjointement par la Russie et la Chine appelait à des mesures urgentes pour empêcher le placement d’armes dans l’espace. Malgré le soutien de certains membres du Conseil de sécurité, notamment la Chine et l’Algérie, le texte n’a pas obtenu le nombre de votes nécessaires pour être adopté, signe des divisions persistantes au sein de la communauté internationale sur cette question cruciale.