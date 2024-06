Bénin : les Sapeurs-Pompiers bientôt dotés de nouveaux équipements

photo d'illustration

C’est un secret de polichinelle que le groupement national des sapeurs-pompiers manque cruellement de matériels pour une intervention efficace. Certains évènements qui se sont produits ces derniers temps ont mis le doigt dans la plaie. Pour remédier un peu à la situation, le conseil des ministres a autorisé en sa séance du mercredi dernier la dotation en équipement de cette unité.



Il aura fallu le drame du dimanche 29 janvier 2023 pour que la situation dans laquelle se trouve groupement national des sapeurs-pompiers en matière de matériels d’intervention se révèle au grand public. Le centre de Dassa-Zounmè par exemple qui tient lieu de Compagnie départementale des Collines souffre d’un manque criard de matériel roulant.

Le véhicule qui permet de porter assistance aux victimes ainsi que la fourgonnette qui sert à éteindre le feu ne fonctionnaient pas au moment du drame.

Ce centre, le plus grand des Collines, et qui devrait porter assistance aux autres communes, était logé dans une maison non éclairée en face à la mairie de Dassa.

Les agents, pour diverses interventions, n’avaient à leur disposition, qu’une moto de marque Yamaha.

Plus loin, la situation n’est pas plus reluisante. « Les pompiers de Malanville n’ont pas un véhicule pour éteindre un feu », se plaignait un sapeur-pompier du département de l’Alibori. De Sources concordantes, c’est de la ville de Banikoara, située à 170 kilomètres de Malanville, qu’un véhicule de sapeur-pompier a été affrété pour faire face à un incendie survenu le 25 janvier 2024.

Cette situation qui a été décriée par l’ensemble des béninois, n’a pas laissé le gouvernement indifférent. En vue de renforcer les moyens d’intervention du groupement des sapeurs-pompiers, le Conseil des Ministres avait, en sa séance du 15 mars 2023, validé l’acquisition d’un premier lot d’équipements divers.

C’est pour accroître ses capacités opérationnelles, à travers la modernisation progressive et l’extension de son maillage territorial, qu’une nouvelle vague d’acquisitions est autorisée. Elle porte sur 5 véhicules d’intervention pick-up 4X4, 10 véhicules de secours et d’assistance aux victimes et 2 camions citernes de lutte contre les incendies. Avec ses nouveaux équipements, le groupement national des sapeurs –pompiers voit ses capacités d’intervention renforcées sur tout le territoire national pour le grand bonheur du peuple béninois.