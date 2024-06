Maghreb: cet allié d’Israël condamne une attaque de Tsahal

Ohad Zwigenberg/AP/SIPA / SIPA

Au cours des dernières années, les relations entre le Maroc et Israël ont connu un rapprochement notable, marqué par la reprise des relations diplomatiques officielles en décembre 2020. Ce rapprochement a été encouragé par des accords de normalisation sous l’égide des États-Unis, alignant le Maroc avec d’autres nations arabes dans un effort pour promouvoir la paix régionale. Cette alliance a également vu des avancées économiques et technologiques, avec des investissements croisés et la promesse de coopération en matière de défense et d’innovation. Malgré ces liens renforcés, le Maroc a conservé une position ferme sur les questions sensibles liées au conflit israélo-palestinien, notamment sur le statut de Jérusalem et les droits des Palestiniens.

Dans une récente déclaration à Rabat, Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, a exprimé une condamnation vigoureuse des récentes actions de Tsahal à la Mosquée Al-Aqsa. Cette déclaration a été faite lors d’un point de presse suite à des discussions avec le ministre des Affaires étrangères brésilien, Mauro Vieira. Bourita a souligné que ces actions israéliennes, notamment l’organisation de la Marche des drapeaux à Jérusalem-Est et les restrictions imposées aux fidèles musulmans, exacerbent les tensions et menacent les efforts de pacification en cours dans la région.

Le ministre a également rejeté catégoriquement l’incursion de responsables gouvernementaux israéliens et de membres de la Knesset sur l’esplanade des Mosquées, un site d’une haute importance religieuse et culturelle pour les musulmans. Ces actions, selon le ministre, sapent non seulement les efforts pour un cessez-le-feu durable mais aussi la protection des civils et l’acheminement de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza.

Le Roi Mohammed VI, qui préside le Comité Al-Qods, a été cité par Bourita comme ayant fermement dénoncé ces provocations. Le roi a souligné à plusieurs reprises l’impact destructeur de « l’agression israélienne sur Gaza« , qui a entraîné de nombreuses victimes civiles. Cette position royale réaffirme l’engagement du Maroc envers la cause palestinienne, malgré le réchauffement de ses relations avec Israël.

En conclusion de ses remarques, Bourita a exhorté Israël à prendre des mesures immédiates pour empêcher la répétition de telles infractions. Il a également appelé la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies et les grandes puissances, à jouer un rôle plus actif dans la protection de la Mosquée Al-Aqsa et des autres lieux saints musulmans à Jérusalem.

Cette situation souligne la complexité des relations du Maroc avec Israël, oscillant entre la coopération économique et technologique et la nécessité de soutenir les droits et protections des Palestiniens face à des situations de conflit. Le Maroc continue de jouer un rôle de médiateur en quête d’un équilibre entre ces divers impératifs régionaux et internationaux.