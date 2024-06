Un homme se noit, son corps dévoré par des requins

Un tragique incident s’est produit le jeudi 27 juin 2024 en Nouvelle-Calédonie, lorsqu’un homme de 39 ans a trouvé la mort dans des circonstances dramatiques. Pratiquant le kitesurf au large de Poindimié, sur la côte nord-est de la Grande Terre, il a perdu la vie suite à une noyade confirmée par les autorités, son corps ayant ensuite été attaqué par des requins.

La journée avait commencé comme une sortie ordinaire pour deux amis kitesurfeurs. Vers 14h30, heure locale, la session de sport aquatique a tourné au drame lorsque l’un d’eux s’est retrouvé piégé dans les drisses de son aile, provoquant sa chute dans l’eau. Incapable de regagner la surface, il perd connaissance peu après. Son ami, témoin de la scène, a immédiatement initié les premiers secours. Cependant, la rapidité avec laquelle plusieurs requins sont arrivés sur les lieux a compliqué les efforts de sauvetage.

Les services d’urgence, alertés par l’ami, se sont rapidement rendus sur place. Les sapeurs-pompiers de Poindimié ont déployé une embarcation pour récupérer le sportif, mais à leur arrivée, il était déjà trop tard. L’examen post-mortem a révélé que la victime était décédée par noyade, son corps ayant subi des blessures graves à cause des requins, avec notamment une morsure de 21 centimètres sur les membres inférieurs.

La recrudescence des attaques de requins est un phénomène notoire en Nouvelle-Calédonie, particulièrement dans le sud de l’île près des baies de Nouméa. Cette augmentation des incidents alarme les autorités locales et la communauté internationale, soulignant le danger croissant lié à ces prédateurs dans certaines régions.

Le procureur de la République, Yves Dupas, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce décès. Bien que les premières conclusions penchent vers une mort par noyade suivie d’attaques de requins, l’enquête se poursuit pour apporter des réponses aux questions encore non résolues sur ce tragique événement.

Cet incident soulève des questions importantes sur la sécurité des activités nautiques dans des zones connues pour être fréquentées par des requins, et pourrait inciter à une réévaluation des mesures de sécurité actuelles pour mieux protéger les sportifs et les baigneurs dans cette région populaire mais de plus en plus dangereuse.