Vernissage au Bénin : les artistes Charly d’Almeida et Ninon Aglindo à l’honneur à la résidence de l’UE

Photo : Image Bing

Le vernissage des œuvres des artistes béninois Charly d’Almeida et Ninon Aglindo s’est tenu vendredi 14 juin 2024 à la résidence de l’Union européenne.

Cette activité a pour objectif de mettre en valeur les artistes du Bénin. Il s’agit d’une aventure qui a commencé en 2018 et a permis aux amoureux de l’art de découvrir le talent des artistes de renom dont regorge le Bénin. ‹‹ C’est notre onzième exposition à la Résidence et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Les artistes béninois, par leur talent indéniable, méritent un accompagnement pour le rayonnement de leur art. Et l’Union européenne entend apporter sa contribution ››, a déclaré l’ambassadrice de l’Union européenne Sylvia Hartleif. Elle a confié qu’elle a toujours été impressionnée au Bénin par la richesse de la création artistique, notamment dans la peinture et les arts plastiques. Elle estime que le Bénin peut être fier de ses artistes.

‹‹ Ça fait plusieurs années que l’Union européenne soutient l’art et la création béninoise, la création contemporaine. Merci à l’Union européenne pour cette initiative ››, a affirmé Charly d’Almeida. ‹‹ Je remercie l’Union européenne pour son amour pour l’art. Je remercie l’ambassadrice qui, en prélude à cette exposition, a quitté Cotonou pour se rendre à Tori afin de toucher du doigt mes travaux, alors qu’elle les avait déjà vus en photo. Je suis heureuse de pouvoir aujourd’hui dévoiler mon travail ››, a laissé entendre Ninon Aglindo.

Sylvia Hartleif a saisi l’occasion pour annoncer qu’elle quittera bientôt le Bénin, tout en gardant au fond d’elle les belles créations des artistes béninois. ‹‹ Mon séjour au Bénin tend vers la fin et les nombreuses expositions que nous avons organisées durant mon séjour m’ont grandement émue. Je porterai l’art et la culture béninoise au plus profond de moi, partout où j’irai. Je ne vous oublierai jamais, chers artistes béninois. J’ai été vraiment touchée par tant de sensibilité et d’authenticité dans l’expression artistique ››, a-t-elle déclaré. Elle n’a pas manqué de remercier toutes les personnes qui ont effectué le déplacement pour cet événement. Il est possible de visiter l’exposition tous les mercredis de 15h00 à 17h00, du 19 juin jusqu’au 14 août 2024.

Il importe de souligner que Ninon Aglingo est une jeune artiste peintre et Charly d’Almeida, artiste sculpteur de longue date. Charly d’Almeida, sensible aux problématiques écologiques, utilise principalement des matériaux de récupération auxquels il offre une seconde vie dans ses sculptures, jouant avec les contrastes de couleurs et de textures. Son travail artistique reflète une démarche humaniste et engagée. L’art est pour lui un moyen de réparer les blessures. Cette démarche humaniste le pousse à aider les jeunes artistes, à leur mettre le pied à l’étrier.

Ninon Aglingo, titulaire d’un master en finances des entreprises et Assurance et banque, est passionnée d’art depuis son adolescence. Elle a tourné le dos à une carrière financière pour se lancer dans la peinture. Elle alterne entre le figuratif et l’abstrait. Sa peinture s’inspire de faits de société, du quotidien, de la culture et des émotions féminines. Avec elle, la technique dite des « pointillés » prend une dimension surréaliste.