France : arrestation du fondateur de Telegram

Telegram, dans la tourmente ? En effet, Pavel Durov, le fondateur du réseau social, a été arrêté samedi soir, par les forces de l’ordre françaises. Utilisée par 900 millions de personnes, l’application est connue pour être totalement cryptée. Qu’en adviendra-t-il d’elle et de son fondateur ?

En ce dimanche matin, les réseaux sociaux ne parlent que de ça. En effet, selon certaines informations dévoilées par des médias français, le fondateur d’origine russe, du réseau social privé et crypté Telegram, Pavel Durov, aurait été arrêté par les forces de l’ordre alors qu’il venait tout juste d’atterrir sur le sol français, à l’aéroport de Paris – Le Bourget, à bord de son jet privé.

Pavel Durov, arrêté en France

Ce dernier était effectivement sous mandat d’arrêt émis par l’OFMIN. Il s’agit d’un organisme chargé de la lutte contre les violences faites aux mineurs. Telegram est en fait accusé d’un peu trop laisser faire sur sa plateforme, permettant ainsi aux dealers et pédophiles de pouvoir échanger et communiquer en toute impunité. En visite en Azerbaïdjan, Durov, 39 ans, a été arrêté dès son retour, hier soir, entre 19h30 et 20h.

Selon les premières informations judiciaires, ce dernier sera présenté à la justice, dès ce dimanche. Des faits d’escroquerie, de cyberharcèlement ainsi que de criminalité organisée et d’apologie du terrorisme lui seraient aussi plus ou moins directement imputés. Durov est surtout accusé de ne pas faire de modération sur sa plateforme, permettant ainsi à tout le monde d’agir comme bon lui semble.

Telegram, le contre-pied aux GAFAM

Lancé en 2013, le réseau social Telegram dispose d’une particularité, à savoir que l’ensemble de ses communications sont chiffrées, de A à Z. Le siège social de l’entreprise se trouve à Dubaï et celle-ci s’impose naturellement comme étant une alternative aux géants américains qui stockent, utilisent et revendent les données personnelles des utilisateurs. D’ailleurs, Telegram a toujours été très clair : jamais ne seront dévoilées au grand public, les informations et données personnelles de ses utilisateurs.