Cotonou : Le maire renforce la réglementation sur l’affichage publicitaire

Luc Atrokpo. Photo: Présidence de la République du Bénin

Le maire de la commune de Cotonou a rappelé, à travers un communiqué daté du 27 novembre 2024, les dispositions réglementant l’affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Ce rappel s’appuie sur l’article 2 du décret n°2023-453 du 13 septembre 2023, qui interdit formellement le placement d’affiches publicitaires sur des supports non autorisés.

Les monuments naturels, les mâts de lampadaires publics, les poteaux électriques et de télécommunication, ainsi que les équipements publics liés à la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, figurent parmi les espaces protégés par cette réglementation. Selon le maire, cette pratique porte atteinte à l’esthétique de la ville et entrave la libre circulation des personnes et des biens.

Publicité

Afin de garantir le respect de cette réglementation, le maire a annoncé que des mesures seront prises pour libérer les espaces occupés de manière illégale. Il a rappelé que les contrevenants s’exposent à une amende de 50 000 francs CFA par jour de présence de l’affichage illégal, conformément à l’article 4 du décret.

La Police Républicaine et les Services Techniques de la mairie de Cotonou ont été mandatés pour veiller à l’application stricte de ces dispositions. Ce communiqué constitue une ultime mise en demeure pour les personnes concernées, les exhortant à se conformer immédiatement aux règles en vigueur. Le maire en appelle au sens civique et au patriotisme de chacun pour préserver l’esthétique et la fonctionnalité des espaces publics.