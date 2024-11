Maghreb: un groupe turque veut investir dans les mines

© Pixabay

La société minière turque « Has Ozcelik » a manifesté son intérêt pour investir dans l’exploitation et la transformation des ressources minières en Algérie. Son PDG, Murat Ozcelik, a été reçu jeudi par le ministre algérien de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.

Lors de cette rencontre, M. Ozcelik a exprimé le grand intérêt de sa société à investir en Algérie, notamment dans des domaines tels que le phosphate, l’or, le feldspath et l’aluminium. La société turque souhaite également réaliser des infrastructures de base et fabriquer des équipements localement, à travers des projets de partenariat mutuellement bénéfiques.

De son côté, le ministre algérien a souligné le potentiel d’investissement et de partenariat important en Algérie dans le domaine de la recherche, de l’exploration, de l’exploitation et de la transformation des ressources minières ferreuses et non ferreuses. Il a notamment mis en avant le climat d’investissement favorable assuré par la nouvelle loi sur les investissements, ainsi que les bonnes relations existant entre les entreprises algériennes et turques dans le domaine de l’énergie et des mines.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts menés par l’Algérie pour attirer de nouveaux investissements étrangers dans le secteur minier. Le pays dispose en effet d’un important potentiel minier encore largement sous-exploité. La société turque « Has Ozcelik » souhaite ainsi profiter de ces opportunités en Algérie et contribuer au développement du secteur minier local. Les deux parties ont donc convenu d’explorer plus en détail les possibilités de coopération et de partenariat dans ce domaine.