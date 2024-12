Maghreb : 4 projets solaires pour une indépendance énergétique

Photo de Biel Morro sur Unsplash

La Tunisie, confrontée à une forte dépendance énergétique vis-à-vis des importations, notamment en provenance de l’Algérie voisine, mise sur les énergies renouvelables pour garantir son autonomie énergétique. Parmi ces solutions, le solaire photovoltaïque occupe une place de choix, avec des projets ambitieux qui visent à transformer durablement le paysage énergétique du pays.

Le jeudi 26 décembre, le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé l’attribution de quatre projets solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 498 MWac à des industriels internationaux. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la première phase d’un vaste appel d’offres lancé en 2022 pour le développement de 1 700 MW d’énergie solaire.

Publicité

Parmi ces projets, trois d’une puissance unitaire de 100 MWac seront implantés à Gafsa, Gabès et Sidi Bouzid. Ils ont été proposés par les développeurs eux-mêmes et seront réalisés par des leaders internationaux du secteur : Qair International SAS et Voltalia SA, tous deux français, ainsi que le norvégien Scatec. Le quatrième projet, plus vaste, atteindra 198 MWac et sera situé sur un site désigné par le gouvernement tunisien. Ce dernier sera également pris en charge par Qair International, consolidant ainsi son rôle clé dans la stratégie énergétique du pays.

Ces projets permettront de diversifier les sources d’énergie, de renforcer les capacités nationales de production et de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Le gouvernement tunisien vise à porter la part des énergies renouvelables à 35 % des capacités de production électrique d’ici 2030.

Pour un pays où la dépendance énergétique aux importations a explosé, passant de 5 % en 2010 à 50 % en 2022, cet objectif est stratégique. La Tunisie espère non seulement améliorer sa balance commerciale, mais également réduire les coûts de l’électricité tout en s’inscrivant dans une démarche de durabilité.

Les défis économiques liés à cette dépendance sont multiples. Le déficit financier croissant de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) en est l’illustration. Face à cette situation, les énergies renouvelables, et notamment le solaire, apparaissent comme une solution à la fois économique et écologique.

Publicité

L’implication d’entreprises internationales dans ces projets témoigne de l’attractivité du marché tunisien pour les investissements étrangers dans le secteur des énergies renouvelables. Voltalia, Qair et Scatec apportent une expertise précieuse, garantissant des standards techniques élevés et une mise en œuvre rapide. Cette coopération internationale souligne également la volonté de la Tunisie de s’intégrer dans la transition énergétique mondiale et de bénéficier des technologies de pointe pour répondre à ses besoins croissants en électricité.