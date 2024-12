Pétrole au Sénégal : un succès au-delà des attentes

Le Sénégal a connu un mois de novembre particulièrement fructueux en matière de production pétrolière. Selon les dernières données publiées par le ministère du Pétrole et des Énergies le mercredi 4 décembre 2024, le champ de Sangomar a produit près de 3 millions de barils de brut. Cette production a permis d’exporter trois cargaisons représentant un volume total de 2,89 millions de barils sur le marché international.

Ces résultats dépassent largement les attentes initiales. En effet, les estimations prévoyaient une production annuelle de 11,7 millions de barils. Grâce à l’efficacité des opérations sur le site, le Sénégal devrait désormais produire entre 15 et 16 millions de barils en 2024. Cette hausse significative est une excellente nouvelle pour l’économie sénégalaise.

Au 1ᵉʳ décembre, le cumul de production du champ de Sangomar atteignait déjà 14 millions de barils. Tous les puits de production sont à présent opérationnels et peuvent permettre d’atteindre la production quotidienne cible de 100 000 barils. Ces chiffres témoignent de la bonne santé du secteur pétrolier sénégalais et de la réussite du projet Sangomar. Les autorités se montrent confiantes pour le reste de l’année, avec des résultats toujours plus prometteurs.

La mise en œuvre de nouveaux projets dans les secteurs pétrolier et minier, attendus dans les prochains mois, devrait renforcer davantage la position du pays sur le marché international. La production du pétrole sur le continent reste stable à 6,40 millions de barils/jour. 71% de cette production sont l’œuvre de quatre pays, à savoir le Nigeria, la Libye, l’Angola et l’Algérie. À la fin du mois de mars, la Libye dépasse le Nigéria et devient le premier producteur de pétrole en Afrique.