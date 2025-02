Bénin : Houngbédji a été intimement lié à la gestion de Talon selon Assan Séibou

He Assan Séibou. Photo : BKLABEL.COM/Benoit Koffi

Les récentes déclarations de Maître Adrien Houngbédji, ancien président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), continuent de faire couler beaucoup d’encre. Le député Assan SEIBOU a réagi à ces propos à la faveur d’une Tribune publiée dans La Nation, mettant en lumière des contradictions qu’il juge préoccupantes.

Lors d’une récente intervention, Maître Houngbédji a fait état d’un prétendu complot visant à renverser le président Patrice Talon, justifiant, selon lui, les frustrations des instigateurs par une exclusion de la gouvernance. Pour SEIBOU, cette position marque une rupture avec les principes fondamentaux de la démocratie. « Pour un véritable démocrate, aucune cause ne justifie un coup d’État », a-t-il insisté, déplorant la contradiction entre les idéaux affichés par le PRD lors de sa création et les récentes déclarations de son ancien leader.

Le « faux complot » et l’impact judiciaire

Maître Houngbédji a qualifié de « faux complot » le procès qui a récemment condamné plusieurs individus pour avoir tenté de renverser le président Talon. Cette déclaration a perturbé le député, ancien juriste. « Venant d’un homme de loi, un tel commentaire est déstabilisant », a souligné SEIBOU. Il accuse Houngbédji de remettre en question la validité du procès et de présenter les accusés comme des « victimes », sans apporter de preuves concrètes pour étayer cette affirmation.

L’un des points les plus sensibles de cette prise de parole concerne la question de l’exclusion. Houngbédji a suggéré que certains acteurs politiques, dont Olivier Boko, se sentaient exclus du système de gouvernance sous Talon. SEIBOU s’est montré surpris par cette déclaration, rappelant que Houngbédji, lui-même, a soutenu les réformes et fusionné son parti avec l’Union Progressiste (UP). « Loin de l’exclusion, il a été intimement lié à la gestion du pouvoir de Patrice Talon », a-t-il rétorqué.

Les réformes et les lois controversées

Le député a également critiqué le changement de position de Houngbédji concernant les lois qualifiées de liberticides. SEIBOU rappelle que ces réformes, y compris la loi sur le numérique, ont été adoptées avec la collaboration de Houngbédji, alors président de l’Assemblée nationale. « Il semble maintenant vouloir se distancier des réformes qu’il a lui-même soutenues », a-t-il déploré.

Pour SEIBOU, les déclarations de Maître Houngbédji pourraient être vues comme un moyen pour lui de se repositionner politiquement à l’approche des élections. « Il cherche à redéfinir son image et à séduire une nouvelle base électorale », estime le député, qui ne manque pas de souligner l’opportunisme politique derrière cette volte-face.