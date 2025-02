Maghreb : une importante route qui relie deux pays bientôt achevée

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Les infrastructures routières jouent un rôle prépondérant dans le processus de développement économique. Avoir des routes de bonnes qualités est gage d’opportunités. Les pays du Maghreb développent diverses stratégies pour optimiser leurs réseaux routiers.

La route transfrontalière reliant le sud du Maroc au nord de la Mauritanie touche à sa phase finale. Selon des sources bien informées, 95 % des travaux de cette infrastructure clé ont été réalisés, marquant une avancée significative pour la connectivité entre l’Afrique du Nord et le Sahel.

Avec ses 93 kilomètres, cette route représente bien plus qu’un simple axe de communication entre le Maroc et la Mauritanie. Elle s’inscrit dans une ambition plus large : celle de faciliter les échanges commerciaux et le transport des marchandises vers les pays enclavés du Sahel. En réduisant les délais et les coûts logistiques, cette infrastructure pourrait booster le commerce inter-africain, un levier essentiel pour la croissance économique de la région.

L’achèvement de cette route conforte également le Maroc dans sa position de hub logistique et commercial en Afrique de l’Ouest. En plus de fluidifier les flux de marchandises, elle renforce les relations stratégiques avec les pays sahéliens, qui dépendent largement des corridors terrestres pour leurs importations et exportations. Pour la Mauritanie, cette infrastructure est un tremplin économique, facilitant les connexions avec ses partenaires commerciaux et stimulant son attractivité pour les investissements.

Avec seulement 5 % des travaux restants, la mise en service de la route semble imminente. Elle devrait transformer la mobilité régionale et favoriser une meilleure intégration économique entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Une avancée qui illustre l’importance des infrastructures transnationales dans la redéfinition des dynamiques économiques africaines.