Maroc: un élu algérien blessé dans un accident

Photo d'illustration

Les événements imprévus peuvent parfois avoir des conséquences dramatiques, notamment sur la route. Une simple perte de contrôle ou une défaillance mécanique peut transformer un déplacement ordinaire en une situation critique. Lorsqu’un accident implique des représentants diplomatiques, l’enjeu devient également institutionnel, nécessitant une gestion rapide et efficace des secours et du suivi médical.

Lundi, un grave accident de la route s’est produit sur l’autoroute traversant la région de Settat, au Maroc. Un véhicule officiel transportant plusieurs ressortissants algériens, dont un attaché du consulat général d’Algérie à Casablanca, a quitté sa trajectoire avant de se renverser au point kilométrique 68. À bord se trouvaient six passagers : l’attaché consulaire, son épouse, deux autres femmes et deux enfants. L’incident est survenu alors que le véhicule effectuait un trajet entre Marrakech et Casablanca.

Publicité

Les services de secours, incluant la Gendarmerie royale, les équipes médicales et les forces de sécurité, sont intervenus rapidement sur les lieux afin de porter assistance aux victimes. L’attaché consulaire algérien, grièvement blessé, a été admis à l’hôpital provincial de Settat où une intervention chirurgicale urgente était prévue. Son épouse et leur enfant ont été maintenus sous observation médicale, leur état ne suscitant pas d’inquiétude majeure. En revanche, un autre enfant a été admis en soins intensifs en raison de la gravité de ses blessures. Les deux autres femmes, dans un état préoccupant, ont été transférées vers un hôpital de Casablanca à bord d’ambulances médicalisées.

Afin d’évaluer la situation et d’apporter un soutien aux victimes, un haut responsable du consulat algérien, accompagné de plusieurs chefs de service, s’est déplacé à l’hôpital provincial de Settat. Cette visite visait à s’assurer du bon déroulement des soins et des démarches administratives en cours.

L’accident met en lumière l’importance de la vigilance sur les axes routiers et la nécessité d’une réactivité optimale des secours en cas d’incident grave. Les autorités locales poursuivent leur enquête afin de déterminer les causes exactes du drame.