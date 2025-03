Classement du bonheur : ce pays conforte sa place de leader

Photo: DR

Atteindre un état de bien-être durable est une aspiration universelle. Chaque année, un rapport sur le bonheur mondial met en lumière les pays où cet objectif semble le mieux réalisé. La dernière édition de cette étude place une nouvelle fois la Finlande en tête du classement, confirmant ainsi sa position de pays le plus heureux au monde. Cette constance témoigne d’un modèle sociétal où la qualité de vie, la confiance envers les institutions et le sentiment de sécurité sont des facteurs déterminants.

Selon le rapport annuel sur le bonheur, réalisé sous l’égide de l’ONU et publié récemment, la Finlande maintient sa première place pour la huitième année consécutive. Les pays nordiques dominent le classement, avec le Danemark, l’Islande et la Suède figurant également parmi les dix nations les plus heureuses. Ces pays se distinguent par des politiques publiques favorisant le bien-être, un fort capital social et une solidarité ancrée dans la culture.

Publicité

Par ailleurs, le rapport met en évidence une dynamique nouvelle au sein du classement. Le Costa Rica et le Mexique, pour la première fois, se hissent respectivement à la sixième et dixième place. Cette progression reflète l’importance de facteurs tels que la cohésion sociale et un mode de vie équilibré, qui contribuent significativement au sentiment de bonheur des populations.

À l’inverse, les États-Unis enregistrent un recul notable, atteignant leur position la plus basse depuis la première édition du rapport en 2012. Désormais classé à la 24e place, le pays connaît une dégradation de plusieurs indicateurs de bien-être. L’augmentation du nombre de personnes prenant leurs repas seules, en hausse de 53 % en vingt ans, est identifiée comme un élément influant sur cette tendance. En 2023, un Américain sur quatre déclarait dîner systématiquement seul, une situation qui accentue l’isolement social et pèse sur la perception du bonheur.

Un autre facteur préoccupant relevé par l’étude est la montée des « décès par désespoir » aux États-Unis, englobant les suicides ainsi que ceux liés à la consommation excessive d’alcool et de drogues. Contrairement à la tendance mondiale, où ces chiffres sont en baisse, leur augmentation aux États-Unis soulève des interrogations sur les défis sociaux et de santé publique auxquels le pays est confronté.

Le rapport, basé sur des analyses de données recueillies entre 2022 et 2024, offre un aperçu des tendances mondiales du bien-être sans lien direct avec les évolutions politiques récentes. Il souligne ainsi que, malgré les bouleversements mondiaux, certaines sociétés réussissent à maintenir un niveau élevé de satisfaction et de qualité de vie, tandis que d’autres doivent faire face à des défis croissants en matière de cohésion sociale et de santé mentale.