Fortunes: le fils de ce milliardaire obtient un nouveau post clé

Bernard Arnault, PDG de LVMH. Photo Joël SAGET/AFP

Bernard Arnault, homme d’affaires français et figure emblématique du luxe mondial, a bâti un empire sans précédent à travers LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Parti d’une modeste entreprise de construction familiale dans les années 1970, il a orchestré une série d’acquisitions stratégiques, commençant par Dior en 1984, puis Louis Vuitton, pour créer progressivement le plus grand conglomérat de luxe au monde. Sa fortune, estimée à plus de 200 milliards d’euros, fait de lui l’une des personnes les plus riches de la planète. Cette réussite exceptionnelle repose sur sa vision à long terme, sa compréhension du secteur du luxe et sa capacité à repérer des marques prestigieuses au potentiel inexploité.

Un trentenaire aux commandes d’un fleuron italien

Frédéric Arnault, 30 ans, prend les rênes de Loro Piana en tant que directeur général. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière du fils de Bernard Arnault au sein du groupe familial. La marque italienne, acquise par LVMH en 2013, représente la troisième enseigne la plus importante du groupe derrière Louis Vuitton et Christian Dior Couture, avec un chiffre d’affaires évalué à environ 2,5 milliards d’euros.

Dans cette nouvelle fonction, Frédéric Arnault remplace Damien Bertrand et devra rendre compte à Toni Belloni, président de LVMH Italie. Le jeune dirigeant aura la responsabilité de poursuivre le développement de cette maison prestigieuse, spécialisée dans le cachemire, la vigogne et la laine extrafine.

Un parcours déjà riche au sein du groupe

Le parcours de Frédéric Arnault témoigne d’une ascension rapide dans l’univers du luxe. Après avoir intégré Tag Heuer en 2017 pour superviser les activités des montres connectées, il a été promu PDG de cette marque en 2020, poste qu’il a occupé jusqu’à fin 2023. Depuis janvier 2024, il dirigeait une nouvelle division horlogère créée spécifiquement au sein de LVMH.

Le communiqué du groupe souligne notamment sa contribution dans « la mise en œuvre du partenariat mondial entre LVMH et la Formule 1 », illustrant sa capacité à développer des alliances stratégiques. Cette nomination s’inscrit dans une logique familiale puisque son frère Antoine Arnault, 47 ans, occupe déjà la présidence de Loro Piana, renforçant ainsi l’emprise de la famille sur les positions clés du groupe.