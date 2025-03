Maghreb : cette banque va désormais exercer ses activités en France

Dinar algérien (DR)

Le secteur bancaire algérien a de grandes ambitions. En effet, les acteurs du domaine multiplient les initiatives pour basculer dans une autre dimension. La Banque extérieure d’Algérie (BEA) vient d’obtenir l’agrément officiel de la Banque centrale européenne, une autorisation qui lui permet d’opérer en France. Une avancée stratégique qui vise à mieux servir la diaspora algérienne tout en facilitant les flux financiers entre les deux pays.

Comme le rapporte Observalgerie, l’ouverture de cette banque en France répond à une demande croissante des algériens établis sur le territoire français. Jusqu’à présent, ces derniers devaient jongler avec des intermédiaires et des délais parfois contraignants pour effectuer des transferts vers leur pays d’origine ou gérer leurs investissements en Algérie.

Désormais, avec une banque algérienne implantée localement, ils auront accès à une gamme complète de services comme l’ouverture de comptes en devises et en dinars algériens, des solutions de transfert d’argent simplifiées et sécurisées vers l’Algérie, des offres de financement pour des projets immobiliers, entrepreneuriaux ou d’investissement en Algérie.

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large visant à renforcer les liens économiques entre l’Algérie et sa diaspora, considérée comme un acteur clé du développement national. Au-delà des services bancaires classiques, cette implantation en France pourrait aussi jouer un rôle moteur dans l’attraction des capitaux étrangers et des investissements vers l’Algérie. En facilitant les transactions et en garantissant une présence institutionnelle algérienne sur le sol français, la BEA ouvre la voie à un renforcement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

Ce projet illustre la volonté des autorités algériennes de moderniser et internationaliser leur secteur bancaire, longtemps critiqué pour son manque d’ouverture et ses lourdeurs administratives. Il témoigne également d’une stratégie visant à mieux intégrer les Algériens de l’étranger dans le développement économique du pays. L’initiative de la BEA pourrait bien être le premier jalon d’une expansion plus large du secteur bancaire algérien à l’international. D’autres établissements financiers algériens pourraient emboîter le pas et chercher à s’implanter dans des pays où la communauté algérienne est fortement représentée, notamment en Europe et en Afrique.