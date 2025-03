Maghreb: la Jordanie va renforcer ses liens dans le secteur social

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

L’Algérie et la Jordanie intensifient leur collaboration dans le domaine social suite à une rencontre cruciale entre leurs ministres. Dr. Soraya Mouloudji, Ministre algérienne de la Solidarité nationale, de la Famille et des Affaires de la femme, a échangé avec Wafa Bani Mustapha, son homologue jordanienne, pour explorer les possibilités de coopération dans le développement social.

Cette rencontre symbolise la volonté des deux nations de partager leurs expertises et de renforcer leurs relations bilatérales. La délégation algérienne a présenté ses initiatives en matière de protection sociale, notamment concernant les personnes âgées, les personnes aux besoins spécifiques, ainsi que la protection et la promotion du rôle des femmes dans le développement économique et politique. Ces programmes illustrent l’engagement de l’Algérie envers ses populations vulnérables.

Perspectives de partenariat prometteuses

La ministre jordanienne a manifesté un vif intérêt pour l’expertise algérienne, exprimant sa volonté d’établir un partenariat durable dans des domaines d’intérêt commun. Cette reconnaissance internationale souligne la pertinence des politiques sociales développées par l’Algérie et ouvre la voie à un échange mutuellement bénéfique de connaissances et de bonnes pratiques.

Pour concrétiser cette ambition partagée, les deux ministres ont convenu de créer une commission conjointe chargée de suivre la mise en œuvre du protocole d’accord dans les meilleurs délais. Cette décision témoigne de leur détermination à transformer rapidement leurs intentions en actions concrètes.

Vers un modèle de coopération sud-sud

Cette initiative exemplaire illustre le potentiel de la coopération sud-sud dans le domaine social. En partageant leurs expériences, l’Algérie et la Jordanie démontrent comment deux nations aux défis similaires peuvent collaborer efficacement pour améliorer les conditions de vie de leurs citoyens et inspirer d’autres pays de la région, alors que plus que jamais, les relations internationales de qualité comptent et ont un impact sur le bon développement économique et social.