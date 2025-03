Maghreb: un projet stratégique de TGV lancé

(photo unsplash)

Le Maroc s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans le développement de ses infrastructures ferroviaires. À l’approche de la Coupe du Monde de football 2030, un ambitieux projet de transport est en cours à Tanger. Cette initiative vise à améliorer la mobilité urbaine et à renforcer les connexions entre les sites stratégiques de la ville, notamment le stade Ibn Battouta, l’aéroport et la gare ferroviaire. Avec un investissement dépassant les 210 millions de dirhams, ce chantier s’inscrit dans une vision plus large d’aménagement du territoire et de modernisation des transports.

Les études préliminaires, initiées récemment, s’étaleront sur cinq semaines. Elles permettront de définir les contours précis du projet avant le lancement des travaux prévu d’ici la fin de l’année. Plusieurs institutions participent au financement, parmi lesquelles le ministère de l’Intérieur, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) et le Conseil de la région de Tanger.

Le tracé de la future ligne ferroviaire a été pensé pour optimiser la desserte de la ville. Il débutera à la gare Al Boraq avant de marquer un arrêt à Ain Dalia, où une nouvelle gare est en construction à proximité de la zone Tanger Tech. Le parcours inclura également des arrêts stratégiques, tels que le barrage Sidi Hssain, le marché de gros des fruits et légumes, le marché aux poissons et la nouvelle gare routière.

L’un des points névralgiques du projet est l’implantation de la gare principale au sein du complexe Hassani, à proximité immédiate du Grand Stade de Tanger. Cette localisation facilitera l’accès aux supporters et visiteurs lors des événements sportifs d’envergure. La ligne s’achèvera à l’aéroport de Tanger Ibn Battouta, garantissant une connexion directe pour les voyageurs internationaux.

Avec un calendrier serré, les travaux devront avancer à un rythme soutenu afin que la nouvelle ligne soit opérationnelle d’ici fin 2028. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de développement urbain et de modernisation des infrastructures, contribuant ainsi à la transformation de Tanger en un pôle ferroviaire stratégique pour le Maroc.