Ukraine: Poutine remercie Kim Jong-Un pour l’aide militaire, Séoul fustige

La Corée du Nord a pour la première fois reconnu avoir envoyé des troupes en Ukraine dans le cadre du conflit qui dure depuis février 2022. Ce déploiement a eu lieu dans la région de Koursk, où des soldats nord-coréens ont été impliqués dans la lutte pour reprendre les territoires sous contrôle ukrainien. Cette annonce a été saluée par le Kremlin, qui a exprimé sa reconnaissance envers Pyongyang pour son soutien militaire. En retour, le président russe Vladimir Poutine a tenu à remercier Kim Jong-Un, soulignant l’héroïsme des troupes nord-coréennes. De leur côté, les autorités sud-coréennes ont vivement condamné cette aide militaire, estimant qu’elle violait les résolutions de l’ONU.

Kim Jong-Un salue les « héros » des opérations à Koursk

Le rapport de l’agence d’État nord-coréenne KCNA indique que des « sous-unités » des forces armées de la Corée du Nord ont participé activement à la reconquête des zones de Koursk occupées par l’Ukraine. Selon Pyongyang, l’effort de guerre a été couronné de succès, et un monument à l’honneur des troupes engagées sera bientôt érigé dans la capitale, Pyongyang. Kim Jong-Un a qualifié les soldats nord-coréens ayant participé aux opérations de « héros« , marquant cette victoire comme un acte de « justice » pour la nation.

Cette annonce intervient après plusieurs mois de spéculations concernant la présence de troupes nord-coréennes sur le sol russe. Bien que Kyiv et plusieurs nations occidentales aient dénoncé la participation de soldats nord-coréens, Moscou et Pyongyang étaient restés jusqu’à présent discrets sur ce sujet. La confirmation publique du déploiement survient après que la Russie ait revendiqué la reprise complète de Koursk, un événement qualifié de « propagande » par les autorités ukrainiennes. Le chef d’état-major russe, Valéri Guérassimov, a lui-même salué l’héroïsme des combattants nord-coréens, soulignant leur professionnalisme et leur détermination à repousser les forces ukrainiennes.

Un partenariat renforcé entre Moscou et Pyongyang

L’accord stratégique signé entre la Russie et la Corée du Nord en juin 2024, qui inclut des engagements militaires mutuels, met en lumière la coopération renforcée entre les deux pays dans le cadre du conflit en Ukraine. Bien que cette alliance ne soit pas nouvelle, la confirmation de l’engagement militaire de Pyongyang marque un tournant dans la transparence des relations entre les deux nations. Les autorités russes ont exprimé leur gratitude, le président Poutine assurant que la Russie honorerait toujours les sacrifices des soldats nord-coréens aux côtés des leurs.

La réaction internationale et la violation des résolutions de l’ONU

Le ministère sud-coréen de la Défense, quant à lui, a immédiatement réagi, qualifiant cet engagement de violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et d’acte criminel de la part de la Corée du Nord. Cette prise de position rappelle la tension diplomatique entre les deux Corées, exacerbée par la guerre en Ukraine et les alliances militaires qui en découlent.

Les conséquences géopolitiques d’un soutien militaire nord-coréen à la Russie

Alors que cette situation continue d’évoluer, les conséquences de ce soutien militaire de la Corée du Nord à la Russie pourraient avoir des répercussions sur la dynamique géopolitique en Asie de l’Est et au-delà. Le nombre exact de soldats nord-coréens engagés dans le conflit reste incertain, bien que des estimations parlent de milliers de militaires impliqués. Les rapports sur les pertes humaines parmi les troupes nord-coréennes, avec des milliers de blessés et de morts, soulignent l’ampleur du sacrifice consenti dans le cadre de ce partenariat militaire.