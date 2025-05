Maghreb – UE : un partenariat pour stabiliser le Sahel

Parlement européen (Photo DR)

Le Maroc et l’Union-Européenne affichent leur volonté commune d’agir ensemble pour aider la région du Sahel à surmonter ses multiples crises. Cette ambition s’est traduite par la visite à Rabat de Joào Cravinho, représentant spécial de l’Union-Européenne pour le Sahel. Une rencontre qui a permis de réaffirmer l’importance d’un partenariat étroit entre les deux parties face à une région en proie à l’instabilité.

Au cœur des discussions, les enjeux sécuritaires et sociaux que traverse le Sahel ont occupé une place centrale. Le diplomate européen a reconnu le rôle croissant du Maroc dans cette zone et a salué son engagement actif en faveur de la stabilité. Il a mis en avant l’expérience marocaine dans la coopération avec les pays sahéliens, en soulignant qu’elle constitue une source précieuse de connaissance pour l’UE.

Dans un contexte marqué par l’insécurité, les tensions politiques et les effets du changement climatique, le Sahel est confronté à des défis profonds. Face à cette complexité, Cravinho a insisté sur la nécessité d’élaborer des solutions conjointes, prenant en compte les dimensions économiques, sociales et sécuritaires. Selon lui, Rabat peut jouer un rôle central, non seulement en raison de sa proximité géographique, mais aussi grâce à sa politique de coopération régionale.

Ce dialogue entre Rabat et Bruxelles reflète une approche stratégique. L’idée est de bâtir un cadre de travail commun capable d’apporter des réponses concrètes aux besoins de la région. Le renforcement de la sécurité, le soutien au développement local et la prévention de l’extrémisme figurent parmi les axes envisagés.

Pour l’Union-Européenne, le partenariat avec le Maroc offre une passerelle vers une meilleure compréhension des réalités locales. Les liens historiques et les efforts diplomatiques déployés par le royaume dans la région lui confèrent une légitimité pour agir et proposer des pistes concrètes. L’UE cherche à s’appuyer sur des partenaires régionaux stables et crédibles pour construire une réponse collective aux crises du Sahel. Le Maroc, par son engagement et sa proximité, apparaît comme un acteur clé dans cette démarche.