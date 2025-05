Présidentielle 2026: Voici ce que Daniel Edah promet au Béninois s’il est élu

Daniel Edah, ancien candidat à la présidentielle de 2016, a officialisé sa candidature pour l’élection présidentielle de 2026. Il a fait cette annonce le jeudi 29 mai 2025, lors d’une déclaration publique axée sur l’unité, la paix et le développement du Bénin. L’ancien commissaire de la CEDEAO a rappelé que son engagement remonte à 2014.

Selon lui, son ambition reste inchangée : faire du Bénin un pays stable, prospère et pleinement intégré dans les dynamiques régionales du continent. Il se présente comme le porteur d’un projet collectif visant à restaurer la confiance entre gouvernants et citoyens. « Je ne suis pas candidat pour un pouvoir personnel. Je veux servir », a-t-il affirmé devant son auditoire.

Daniel Edah mise sur une « économie de production et de transformation », qui s’appuie sur l’industrialisation à l’échelle locale, le développement d’unités de transformation dans les communes, et la promotion de l’entrepreneuriat. Ce modèle, explique-t-il, permettrait de générer des emplois durables pour les jeunes et de renforcer l’économie des territoires.

Sur le plan institutionnel, il propose une gouvernance basée sur la transparence, la justice et la redevabilité. Il promet également de veiller au respect dû aux anciens chefs d’État, à la libération des prisonniers politiques, ainsi qu’au retour des Béninois en exil.

Face à la contrainte du parrainage imposée par la législation électorale, Daniel Edah s’adresse aux élus. Il leur demande de lui accorder leur signature non comme un soutien partisan, mais comme un acte en faveur de la paix. Enfin, dans un contexte politique souvent marqué par la rupture, il affirme vouloir inscrire son action dans une logique de continuité républicaine. Il cite les anciens présidents Soglo, Kérékou, Yayi et Talon comme des jalons à consolider, et non à effacer.