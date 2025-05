Séjour irrégulier : les USA pointent un taux élevé chez les étudiants béninois

Photo : DR

L’ambassade des États-Unis au Bénin a récemment tiré la sonnette d’alarme à propos du comportement de certains étudiants béninois titulaires de visas américains. Dans un message publié sur sa page Facebook officielle, la représentation diplomatique américaine déplore un taux de dépassement de visa nettement supérieur à la moyenne mondiale chez les ressortissants béninois.

Le dépassement de visa étudiant désigne le fait de demeurer sur le sol américain au-delà de la durée légale autorisée. Cette pratique, selon l’ambassade, est susceptible d’entraîner des conséquences graves. « Il n’y a pas d’‘erreur de bonne foi’ : tout manquement aux conditions de votre visa peut mener à une interdiction permanente de séjour aux États-Unis », précise le message. Les autorités consulaires américaines, ajoute-t-elle, ont accès à l’historique complet des demandeurs de visa, y compris les infractions passées.

102 Béninois sous le coup d’un ordre d’expulsion

Cette mise en garde intervient alors que le Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE) a publié de nouvelles données sur les étrangers en situation irrégulière sur le territoire américain. Selon le rapport daté du 24 novembre 2024, 1 445 549 personnes sont actuellement répertoriées par l’ICE comme faisant l’objet d’un ordre d’expulsion définitif. Parmi elles figurent 102 ressortissants béninois.

Ces chiffres s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l’administration américaine pour renforcer sa politique migratoire et lutter contre les séjours irréguliers. Les autorités rappellent que le respect strict des règles de visa est un impératif, et que tout abus peut compromettre durablement les chances de voyager vers les États-Unis.

Depuis plusieurs mois, Washington multiplie les initiatives pour décourager l’immigration illégale, notamment en renforçant les contrôles et en procédant à des expulsions. Les ressortissants étrangers sont donc appelés à plus de vigilance et à se conformer rigoureusement aux conditions de séjour prévues par leurs visas respectifs.