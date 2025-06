Eczéma : une maladie de la peau aux répercussions profondes sur la santé mentale

Souvent perçu comme un simple problème dermatologique, l’eczéma est en réalité une maladie chronique dont les effets dépassent largement la peau. Rougeurs, démangeaisons, desquamations, parfois suintements : les symptômes visibles ne reflètent qu’une partie de la souffrance vécue. Car derrière les lésions, c’est aussi la santé mentale qui est touchée, dans un silence encore trop fréquent.

L’eczéma, ou dermatite atopique, se développe généralement sur un terrain génétique favorable. Il survient souvent chez des personnes ayant des antécédents familiaux d’allergies, de rhinite ou d’asthme. Mais cette prédisposition ne suffit pas à expliquer l’apparition des symptômes. Le stress, les variations climatiques, l’exposition à des substances irritantes ou allergènes, ou encore certaines habitudes de vie participent à déclencher ou aggraver les poussées. En Afrique, la sécheresse de l’air, l’usage de certains produits cosmétiques, ou encore l’exposition prolongée à la poussière sont parfois cités comme des facteurs aggravants. L’eczéma n’est donc pas uniquement une affaire de biologie ; il est aussi étroitement lié à l’environnement physique et émotionnel de chacun.

Une atteinte psychologique sous-estimée

Les conséquences mentales de l’eczéma restent encore largement sous-évaluées. Les démangeaisons, souvent intenses, perturbent le sommeil et favorisent l’irritabilité, la fatigue et les difficultés de concentration. Chez les enfants, l’inconfort peut interférer avec l’apprentissage et la socialisation. Chez les adolescents et les adultes, la gêne liée à l’apparence des lésions entraîne parfois un repli social, un manque de confiance en soi, voire des états dépressifs.

Cette souffrance psychique est d’autant plus marquée que la maladie est chronique, imprévisible, et qu’elle implique souvent un long chemin de soins, avec des hauts et des bas. De nombreux patients rapportent une forme d’épuisement psychologique face aux rechutes, aux traitements à maintenir dans la durée, ou encore à l’absence de guérison définitive. Dans certains cas, des pensées suicidaires peuvent apparaître, comme l’ont révélé plusieurs études menées en Europe et en Amérique du Nord.

Approches thérapeutiques : médecine moderne et savoirs traditionnels

Les traitements modernes de l’eczéma visent avant tout à contrôler les poussées et à soulager les symptômes. L’hydratation régulière de la peau avec des émollients adaptés constitue la base du soin quotidien. Lors des périodes inflammatoires, des crèmes à base de corticoïdes ou d’immunomodulateurs peuvent être prescrites. Pour les formes plus sévères, des biothérapies ciblées, comme le dupilumab, offrent des résultats prometteurs, bien que leur accessibilité soit variable selon les contextes.

En Afrique, les traitements traditionnels continuent d’occuper une place importante. Le beurre de karité, extrait des noix d’un arbre présent en Afrique de l’Ouest, est largement utilisé pour son pouvoir hydratant, apaisant et réparateur. Appliqué régulièrement, il aide à restaurer la barrière cutanée et à calmer les démangeaisons. D’autres substances naturelles comme l’huile de neem, les feuilles de moringa ou de goyave, ou encore certaines argiles locales, sont également employées dans des préparations maison, transmises au sein des familles.

Ces remèdes traditionnels, loin d’être anecdotiques, répondent à une logique d’observation empirique et d’adaptation aux ressources disponibles. Pour de nombreuses personnes, ils représentent une réponse accessible, enracinée dans les usages locaux. Leur efficacité peut varier, mais certaines recherches récentes s’y intéressent de plus en plus, notamment dans le cadre de programmes de santé intégrative.

Prendre en compte la dimension globale de la maladie

L’eczéma ne peut être compris ni traité uniquement à travers une approche biomédicale. Qu’il soit soigné avec des traitements modernes, des pratiques traditionnelles ou une combinaison des deux, il implique une attention portée à l’ensemble de la personne : sa peau, son environnement, ses émotions. La reconnaissance de la souffrance psychologique associée à la maladie est une étape essentielle vers une meilleure prise en charge. Et c’est en valorisant à la fois les savoirs médicaux et les traditions locales qu’il est possible de proposer des solutions adaptées, respectueuses et efficaces pour celles et ceux qui vivent avec cette maladie au quotidien.