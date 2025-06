Énergie au Maghreb: des projets en discussion avec la Syrie

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Les projets énergétiques mondiaux connaissent une évolution rapide, surtout avec l’augmentation des partenariats entre pays ayant des intérêts communs dans le domaine. Ces initiatives visent à renforcer l’efficacité énergétique, la distribution et la durabilité des ressources à travers des investissements et des échanges d’expertise. La coopération énergétique devient ainsi un levier crucial pour le développement durable et la modernisation des infrastructures dans plusieurs régions du monde, particulièrement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Un partenariat renforcé entre l’Algérie et la Syrie

Récemment, l’Algérie et la Syrie ont intensifié leurs relations dans ce secteur stratégique. Un entretien entre le Ministre d’État algérien, Mohamed Arkab, et son homologue syrien, Mohamed El Bachir, a permis d’explorer les voies pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’électricité. Cette rencontre a également permis de poser les bases de partenariats concrets visant à améliorer la situation du secteur énergétique syrien.

L’action de Sonelgaz en Syrie

L’Algérie, par l’intermédiaire de Sonelgaz, a proposé l’envoi d’une équipe d’experts et de techniciens pour évaluer les infrastructures électriques en Syrie. Ce groupe aura pour mission de diagnostiquer les défis auxquels fait face le pays, mais aussi de mettre en place un plan d’action pour améliorer la capacité de production et de maintenance des réseaux électriques syriens. L’objectif est de renforcer les infrastructures vitales tout en optimisant leur efficacité pour soutenir les besoins croissants du pays en matière d’électricité.

« Nous allons envoyer une équipe pour évaluer la situation sur le terrain et élaborer un plan d’action pour améliorer les réseaux et équipements électriques en Syrie », a déclaré Mohamed Arkab.

Formation et échange d’expertise

En complément de cette action, l’Algérie a également offert d’organiser un programme de formation pour des techniciens syriens au sein de ses instituts spécialisés dans les secteurs de l’électricité et du gaz. Ce programme vise à renforcer les capacités techniques locales à travers un échange d’expertise bilatéral, favorisant ainsi un développement durable des compétences dans les deux nations.

« L’Algérie est prête à accueillir une équipe de techniciens syriens pour un programme de formation visant à améliorer leurs compétences dans les secteurs de l’électricité et du gaz », a ajouté Mohamed Arkab.

Diversification de la coopération énergétique

Les deux ministres ont exprimé leur volonté de diversifier cette coopération, en incluant des projets dans d’autres domaines énergétiques tels que les hydrocarbures, les mines et les énergies renouvelables. Ils ont également souligné l’importance d’ouvrir la voie à des projets concrets qui ne se limitent pas aux aspects techniques, mais qui ont également une dimension structurelle et durable. L’échange régulier entre experts et la mise en place de mécanismes de coopération permettront de jeter les bases de partenariats solides et pérennes.

Ainsi, ce partenariat entre l’Algérie et la Syrie pourrait marquer un tournant dans la modernisation des infrastructures énergétiques de la région, tout en mettant en lumière les bénéfices d’une coopération ciblée et pragmatique dans le domaine de l’énergie.