Maghreb: un leader renforce ses efforts pour garantir l’énergie

L’énergie joue un rôle essentiel dans le développement économique et social des nations, et son approvisionnement stable est crucial pour le bon fonctionnement des sociétés modernes. Dans un pays comme l’Algérie, où les étés peuvent être particulièrement accablants en raison des vagues de chaleur, l’accès continu à l’électricité devient un impératif. Face à la demande croissante, en particulier durant la saison estivale, la société nationale Sonelgaz a mis en place une série d’initiatives pour garantir la disponibilité et la sécurité du réseau électrique, tout en répondant à un défi supplémentaire : la prévention des incendies.

Renforcement de la capacité de production d’électricité

Pour anticiper une consommation accrue pendant la saison estivale, Sonelgaz a fait un bond significatif en augmentant sa capacité de production. Ce renforcement de la capacité a permis d’atteindre un nouveau record, avec une capacité installée dépassant désormais les 27 000 mégawatts, un seuil inédit pour le pays. Cet accomplissement a été rendu possible grâce à un investissement massif de 168 milliards de dinars (environ 1,28 milliard de dollars), alloués à l’extension des infrastructures, la mise en place de nouvelles stations et lignes électriques, ainsi que la consolidation des réseaux dans des régions clés, notamment le Grand Sud.

Amélioration du réseau électrique et renforcement de la distribution

Cette montée en puissance énergétique n’est pas uniquement axée sur la production d’électricité, mais aussi sur son transport et sa distribution. Six nouveaux centres de transformation et 35 lignes de haute tension ont été installés, couvrant près de 1 000 kilomètres, afin d’assurer une meilleure gestion des pointes de consommation. De plus, 2115 kilomètres de réseau de distribution ont été posés, et 622 postes de transformation ont été installés à travers le pays. Ces améliorations visent à garantir la résilience du réseau face aux hausses de consommation liées à la climatisation et aux autres usages intensifs de l’électricité durant la période estivale.

Le Sud de l’Algérie : une priorité énergétique

Le Sud de l’Algérie, longtemps pénalisé par un accès limité à l’électricité, bénéficie particulièrement de ces améliorations. Grâce à des initiatives ciblées, telles que l’installation de turbines à gaz mobiles et la réhabilitation du réseau dans plusieurs wilayas, Sonelgaz s’assure que des zones isolées comme Tamanrasset, Illizi, et Tindouf, disposent désormais d’un réseau électrique renforcé, réduisant ainsi les disparités entre les régions du pays.

Prévention des incendies : une approche proactive

Au-delà de la question de l’approvisionnement énergétique, la saison estivale en Algérie est également marquée par des risques accrus d’incendies, exacerbés par la chaleur intense. Pour prévenir ces catastrophes, Sonelgaz a mis en place une stratégie de prévention proactive. Elle a notamment creusé 870 fossés coupe-feu et réalisé plus de 346 000 opérations d’élagage d’arbres autour des infrastructures sensibles. Ces mesures visent à protéger les installations électriques contre les incendies et à maintenir la continuité du service.

Une stratégie intégrée pour un été 2025 serein

Le plan ambitieux de Sonelgaz pour l’été 2025 repose sur une vision intégrée qui mêle anticipation des besoins énergétiques et prévention des risques climatiques. Ces efforts combinés visent à assurer un été sans coupures d’électricité, tout en limitant les risques d’incendies, garantissant ainsi à la population algérienne une saison estivale plus sûre et plus stable sur le plan énergétique.