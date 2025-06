Maghreb: un service d’Elon Musk choisit pour franchir un nouveau cap

Photo : pixabay

L’expansion mondiale de Starlink, le service Internet par satellite développé par SpaceX, s’est accélérée ces dernières années, marquant un tournant dans l’accès aux technologies de communication à travers le monde. Ce réseau, qui repose sur une constellation de satellites en orbite terrestre basse, a été conçu pour offrir une connexion rapide et stable là où les infrastructures terrestres traditionnelles sont absentes ou insuffisantes. De l’Afrique aux États-Unis, Starlink permet de combler les lacunes en matière d’accès à Internet, notamment dans les zones reculées.

Dans ce contexte, le Maroc a fait un choix stratégique en optant pour cette technologie pour surmonter la fracture numérique qui persiste dans certaines de ses régions. Selon l’annonce faite au parlement par Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée à la Transition numérique, le pays mise sur Starlink pour améliorer l’accès à Internet dans les zones difficiles d’accès. L’objectif est de combler un vide laissé par les infrastructures terrestres et de permettre à des milliers de Marocains de bénéficier d’une connexion stable et rapide.

Un projet ambitieux dans le cadre du Plan national du haut et très haut débit

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan national du haut et très haut débit (PNHD) du Maroc, dont la première phase a permis de connecter plus de 10 640 zones rurales entre 2018 et 2024 avec des services 2G, 3G et 4G. La phase suivante, qui est en cours, prévoit l’extension du réseau à 1 800 zones supplémentaires. Grâce à ce nouveau partenariat avec Starlink, l’État marocain entend réduire la fracture numérique et garantir une couverture Internet dans des zones éloignées, là où d’autres solutions sont économiquement et techniquement difficiles à déployer.

Les avantages et défis de Starlink

Starlink présente des avantages notables : des vitesses de téléchargement allant de 100 à 500 Mbps et une faible latence estimée entre 20 et 40 millisecondes, ce qui en fait une solution idéale pour les zones rurales. Toutefois, cette avancée technologique s’accompagne de défis, notamment en raison des coûts associés à l’installation des équipements nécessaires pour capter le signal satellite et des frais d’abonnement mensuels qui restent élevés. Néanmoins, pour rendre ce service plus accessible, le gouvernement marocain a mis en place un programme de subventions, avec un montant de 2 500 dirhams par abonnement pour 4 000 bénéficiaires.

Une stratégie de digitalisation ambitieuse pour 2030

Ce projet ambitieux s’inscrit également dans la stratégie plus large de digitalisation du pays, avec la feuille de route Maroc Digital 2030, lancée en septembre 2024. L’objectif est de faire du Maroc un leader régional dans la numérisation de l’administration publique, avec une position estimée à la 6ᵉ place en Afrique d’ici 2026. Par ailleurs, le pays se prépare à déployer la 5G, avec une couverture de 25 % de la population d’ici 2026, et de 70 % à l’horizon 2030.

Ainsi, le choix du Maroc de s’appuyer sur Starlink représente une étape majeure dans son ambition de combler la fracture numérique et de s’imposer comme un acteur clé dans le domaine de la connectivité en Afrique.