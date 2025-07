BRICS : Iran et Trump au menu du sommet

Photo: Shutterstock

Depuis un certain temps, le groupe des BRICS — composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine, de l’Afrique du Sud, et élargi récemment à des pays comme l’Iran — gagne en influence sur la scène mondiale. Porté par un vaste socle démographique, des ressources considérables et une volonté commune de contester les rapports de domination traditionnels, le bloc défend une vision des relations internationales fondée sur l’équilibre et la souveraineté. Son sommet annuel, entamé ce dimanche 6 juillet et toujours en cours ce lundi 7 à Rio de Janeiro, sous la présidence brésilienne, cristallise cette ambition. Au cœur des échanges : les tensions au Moyen-Orient et les dérives protectionnistes, deux fronts qui traduisent les fractures géopolitiques actuelles.

L’Iran soutenu avec prudence, mais sans ambiguïté

Parmi les sujets ayant mobilisé les discussions, la situation sécuritaire en Iran suscite une forte mobilisation au sein du groupe. Le texte, dont l’AFP a eu connaissance, évoque sans détour les récentes frappes qui ont visé ce pays. Même si aucun acteur n’est directement désigné, la formulation adoptée pointe implicitement du doigt des puissances bien connues dans la région. Les BRICS insistent sur la nécessité de briser la spirale de la violence et de rétablir rapidement des conditions de stabilité.

Publicité

L’intégration de l’Iran dans l’alliance rend ce dossier particulièrement symbolique. En affichant leur solidarité, les membres du bloc cherchent à affirmer leur cohésion sur les questions de souveraineté nationale et à marquer leur désaccord avec toute stratégie militaire perçue comme unilatérale ou injustifiée. À travers ce soutien, c’est l’image d’un partenariat renforcé face aux logiques d’affrontement qui se construit.

Commerce mondial : les BRICS rejettent les barrières imposées

Les enjeux économiques n’ont pas été laissés de côté. Les dirigeants réunis à Rio dénoncent, dans leur texte commun, les politiques douanières mises en œuvre de manière unilatérale. Sans nommer l’administration Trump, ils critiquent des mesures qui, selon eux, affaiblissent les circuits commerciaux mondiaux et compromettent les perspectives de croissance dans les pays en développement.

Cette prise de position traduit une volonté de défendre un commerce plus équilibré et moins soumis aux décisions arbitraires des grandes puissances. Le sommet de Rio pourrait ainsi servir de tremplin à une nouvelle série d’initiatives destinées à limiter l’exposition du groupe aux turbulences liées au dollar ou aux sanctions.

Lula veut relancer le leadership du Brésil

Luiz Inacio Lula da Silva joue un rôle central dans cette rencontre. En tant que président hôte, il tente de repositionner le Brésil comme un interlocuteur influent entre le Sud global et les grandes puissances. À Rio, son objectif est clair : renforcer la voix collective des BRICS sur la scène internationale, en misant sur la diplomatie, la coopération économique et le rejet des logiques d’affrontement.

Publicité

Le sommet, toujours en cours ce lundi, s’annonce comme un moment charnière pour l’alliance. Si aucun changement radical n’est attendu à l’issue des travaux, les orientations prises à Rio pourraient consolider les fondations d’un nouveau rapport de force mondial. Un rapport dans lequel les BRICS entendent ne plus rester spectateurs.