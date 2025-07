Meilleure gouvernance culturelle : Des acteurs béninois en formation

Photo : DR

Du 7 au 11 juillet 2025, une vingtaine d’agents publics et d’acteurs de la Société civile prend part, au siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (Adac), à une formation dédiée à la gouvernance culturelle. Organisée dans le cadre du Programme intégré pour le renforcement de l’écosystème des industries culturelles et créatives, cette session est mise en œuvre par l’Adac avec l’appui de la Fondation Marcel Hicter et le soutien de Wallonie-Bruxelles International. À travers cette initiative, l’Adac entend doter les acteurs culturels d’outils leur permettant de mieux concevoir, piloter et évaluer des programmes d’actions culturelles à différents niveaux.

Le directeur général de l’Adac, William Codjo, a souligné que cette formation est opportune et cruciale, car au-delà des infrastructures culturelles en développement, il est indispensable d’investir dans les ressources humaines qui vont assurer la bonne gestion du secteur. « Il faut des êtres humains, des expertises, des ressources humaines pour faire fonctionner toutes ces infrastructures », a-t-il déclaré. Il a mis un accent sur le rôle économique de la culture, génératrice de biens et de services.

Assurée par des experts venus d'Europe et d'Afrique de l'Ouest, la formation repose sur une pédagogie active mêlant apports théoriques, échanges d'expériences et travaux pratiques. Frédéric Jacquemin, directeur de la Fondation Marcel Hicter, a précisé que cette dynamique se poursuivra au-delà de la session grâce à un programme d'accompagnement et l'accès à un réseau d'expertise internationale. Par cette action, le Bénin réaffirme sa volonté de faire de la culture un levier durable de développement humain et économique.