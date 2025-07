Trump flatte un président africain pour … son « bel » anglais

Photo : NASA/Bill Ingalls

Lors d’une rencontre à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a exprimé son admiration pour l’aisance en anglais du président libérien Joseph Boakai. Ce geste inattendu a eu lieu dans le cadre d’une réunion avec cinq présidents africains pour discuter de questions commerciales, notamment l’exploitation des ressources minières. Alors que l’anglais est la langue officielle du Libéria, Trump a semblé particulièrement impressionné par la maîtrise de cette langue par Boakai, qui a répondu avec modestie à ses compliments. Trump a alors souligné que le niveau de Boakai en anglais était remarquable, le comparant favorablement à d’autres leaders présents à la table.

Un moment de légèreté et de reconnaissance

Joseph Boakai, président du Libéria depuis 2024, a été complimenté par Trump pour son anglais exceptionnel lors de cette rencontre. Bien que l’anglais soit la langue officielle du Libéria, il est rare que les dirigeants d’autres pays africains soient aussi remarqués pour leur maîtrise parfaite de cette langue. Après les remarques de Trump, Boakai a simplement répondu par un « oui monsieur » modeste. Trump, de son côté, n’a pas manqué de faire l’éloge de ce talent, en déclarant que même ses propres collaborateurs ne parlaient pas aussi bien.

L’anglais : un héritage colonial et un outil moderne

Le Libéria, fondé en 1822 par les États-Unis comme refuge pour les esclaves noirs affranchis, a l’anglais comme langue principale depuis ses origines. Cette langue a non seulement marqué l’identité nationale du pays, mais elle continue de jouer un rôle essentiel dans ses relations internationales et son développement économique. Le pays, tout en célébrant son héritage historique, regarde désormais vers l’avenir, avec un président qui semble maîtriser parfaitement les codes de la diplomatie mondiale.

Les échanges linguistiques entre Boakai et Trump rappellent aussi que, dans un monde de plus en plus globalisé, la langue demeure un pont puissant entre les nations. Boakai, en tant que leader libérien, pourrait bien utiliser cette compétence linguistique comme un levier stratégique pour renforcer les partenariats de son pays, à la fois avec les États-Unis et d’autres puissances internationales.