Armement en Algérie : vers une possible livraison de Su-34 par la Russie

Un chasseur-bombardier Su-34 « Fullback » a récemment été photographié sur l’aéroport de Joukovski, à proximité de Moscou, avec une peinture sable et brun d’après d’après le site Opex360. Ce choix de couleurs, inhabituel pour l’aviation russe, est généralement associé à des zones arides, ce qui laisse penser que l’appareil pourrait être préparé pour un client étranger.

L’Algérie au centre des spéculations

Depuis plusieurs années, l’Algérie est citée parmi les pays intéressés par ce modèle. En 2016, Sergueï Smirnov, alors directeur général de l’Usine de l’Association de Production Aéronautique de Novossibirsk (NAPO), filiale de Sukhoï, avait indiqué que le pays envisageait l’acquisition de 14 Su-34. L’apparition de cet appareil à la livrée désertique alimente aujourd’hui l’idée que ce projet pourrait enfin se concrétiser, même si ni Alger ni Moscou n’ont confirmé officiellement.

Publicité

Un appareil taillé pour les missions complexes

Développé par Sukhoï, le Su-34 est capable de mener des frappes à grande distance tout en restant manœuvrable à basse altitude. Il peut emporter un large éventail d’armements, dispose d’une autonomie importante et offre une protection renforcée à son équipage. Ces caractéristiques en font un atout pour les forces aériennes cherchant à accroître leur rayon d’action et leur capacité de frappe.

Une tendance régionale à la modernisation des flottes

Si la piste algérienne se confirme, elle reflètera une dynamique plus large de modernisation des équipements militaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Plusieurs pays de la région investissent dans des avions multi-rôles ou spécialisés, qu’ils achètent aussi bien auprès de constructeurs russes, occidentaux que chinois.

L’observation de ce Su-34 à Joukovski pourrait ainsi marquer une étape clé dans les discussions engagées depuis des années, confirmant l’intérêt stratégique de l’Algérie et le rôle de la Russie sur le marché international de l’aviation militaire.