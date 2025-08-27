La CEDEAO recherche 2.5 milliards $ pour lancer une force antiterroriste

Photo: DR

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) semble déterminée à franchir un nouveau cap dans sa réponse au terrorisme qui déstabilise la région depuis plus d’une décennie. Face à l’extension des menaces djihadistes et aux limites des stratégies nationales isolées, l’organisation mise sur une approche collective.

Selon des informations rapportées par l’Agence Ecofin, les travaux engagés lors du récent sommet des chefs d’état-major africains de la zone ont permis de préciser les contours d’un projet ambitieux. Il s’agit de la création d’une brigade régionale antiterroriste à déploiement rapide. Cette force devrait compter environ 260 000 hommes. Pour fonctionner, elle nécessiterait un budget estimé à 2,5 milliards de dollars par an.

Publicité

Au-delà du recrutement et de l’entraînement des troupes, ce financement couvrirait aussi des aspects essentiels tels que le soutien logistique, l’équipement moderne et l’appui aux pays les plus exposés.

Cette orientation traduit une prise de conscience de la part de la CEDEAO. Les dispositifs existants, souvent fragmentés et manquant de coordination, n’ont pas permis d’inverser la dynamique des groupes armés. Une force commune, si elle voit le jour, pourrait offrir une meilleure mutualisation des ressources et une réponse plus rapide face aux attaques.

Dans un contexte où les populations attendent des résultats concrets, cette initiative apparaît comme une lueur d’espoir. Elle témoigne aussi d’un changement de paradigme. Plutôt que de subir la menace, les pays ouest-africains veulent désormais reprendre l’initiative sur le terrain sécuritaire.