Pour l’IA d’Elon Musk, Obama est meilleur que Trump dans deux domaines

Barack Obama ( AFP / Elijah Nouvelage)

Le chatbot développé par Elon Musk a livré son analyse des mandats de Barack Obama et Donald Trump, en accordant un avantage au premier sur deux volets majeurs. L’évaluation repose sur des indicateurs économiques et des initiatives diplomatiques, selon ce que rapporte The Mirror.

L’économie, un point fort attribué à Obama

L’intelligence artificielle Grok, de Musk, affirme que Barack Obama a contribué à consolider la reprise après la crise financière mondiale. Elle rappelle la création d’environ 8,1 millions d’emplois et l’instauration de réformes comme l’Affordable Care Act, présentées comme ayant soutenu la stabilité des marchés et renforcé la confiance des acteurs économiques.

Des réserves sur la gestion Trump

Pour Donald Trump, Grok reconnaît que ses allégements fiscaux ont stimulé la croissance à court terme, mais estime que l’augmentation du déficit fédéral — évaluée à 25 000 milliards de dollars — a affaibli les comptes publics. L’IA évoque aussi les tensions liées aux guerres commerciales, jugées perturbatrices pour l’équilibre économique mondial.

Diplomatie : des styles aux effets opposés

Sur le terrain international, Grok attribue à Obama une orientation vers la coopération, citant l’accord sur le nucléaire iranien comme exemple de dialogue multilatéral, tout en soulignant certaines limites. À l’inverse, la politique étrangère de Trump est décrite comme moins prévisible, marquée par des décisions unilatérales modifiant l’alignement de plusieurs partenaires.

Un choix explicite

Invitée à départager les deux présidents en un mot, l’IA a répondu « Obama », justifiant sa décision par une cohérence diplomatique et une gestion économique considérée comme plus équilibrée. Cette sortie intervient alors que Trump, revenu à la Maison-Blanche en 2025, doit composer avec ses 34 condamnations pénales déjà prononcées.

Cette analyse montre la place croissante que prennent les outils d’intelligence artificielle dans l’appréciation publique des performances politiques.