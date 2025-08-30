Tourisme au Maghreb : ce pays bat un record inédit de recettes

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le Maroc poursuit sa progression dans le secteur touristique. Après une année 2024 marquée par un record annuel de plus de 112 MMDH de recettes, le pays confirme cette dynamique en 2025. Les sept premiers mois ont déjà généré 67 MMDH précise Maroc Diplomatique, traduisant la place croissante du tourisme dans l’économie nationale et la confiance des visiteurs internationaux.

Une progression continue des recettes

Selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, les recettes issues des voyages ont atteint 67 milliards de dirhams à fin juillet 2025. Ce chiffre représente une augmentation de 13 % par rapport à la même période de 2024, soit un gain de 7,5 milliards de dirhams. La fréquentation touristique s’établit à 11,6 millions de visiteurs sur les sept premiers mois, en hausse de 16 % d’une année sur l’autre.

Le mois de juillet 2025 illustre particulièrement cette tendance. Les recettes se sont élevées à 13 MMDH, soit une progression de 26 % par rapport à juillet 2024. Cette performance témoigne d’un rythme soutenu qui pourrait porter le total annuel vers un nouveau sommet si la tendance se maintient. Une analyse plus détaillée sera prochainement publiée par les autorités, ce qui permettra d’évaluer l’impact sectoriel par région et par type de clientèle.

Des perspectives renforcées pour l’économie marocaine

Pour la ministre Fatim-Zahra Ammor, cette progression confirme qu’« un tourisme qui gagne en impact économique » s’installe durablement. Le secteur contribue à la fois à l’emploi, à l’équilibre de la balance des paiements et au rayonnement international du Maroc. Ce rôle est d’autant plus notable que les recettes de 2024 avaient déjà dépassé de 43 % celles de 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

Les experts soulignent que la stratégie marocaine de diversification des marchés émetteurs et de développement de nouvelles infrastructures continue de porter ses fruits. Des partenariats récents, ainsi que des campagnes de promotion ciblées, viendront renforcer cette dynamique. Plusieurs chantiers en cours, tels que l’extension de capacités hôtelières et l’adaptation aux standards durables, sont susceptibles de consolider la position du pays.